「2023大港開唱」2日在高雄駁二藝術特區進行第2天演出，有近60組歌手樂團輪番上陣演出，包括李心潔Ｘ美秀集團、滅火器、黃浩庭ft.袁小迪等，吸引大批樂迷朝聖。李霈瑜（大霈）跟高中好友林以晨組成樂團「瘦瘦英雄」，今日邀來黑嘉嘉合作對唱。

大霈去年生日被拍到有男伴進出她家，當時未認愛，昨卻自爆，該男伴是交往4年男友，卻在半年前已和平分手，無奈說，恢單至今都沒桃花，一被問及感情近況，她3度搞笑作勢爆哭、瞬間奪門而出，接著坦言，現階段正專心拚事業。

大霈希望大家多多關注她的音樂作品，這次邀來黑嘉嘉對唱，而黑嘉嘉過去鮮少開口歌唱，坦言要上台開唱心情緊張，「第一次上這種舞台，但是大霈說會罩我」，並透露，當時一接獲邀約，有想了幾天才答應，直率說，「但想說既然她敢邀我，我就敢去，但會擔心站上台腦袋一片空白，就只是站在那裡」，大霈則開玩笑說：「那我就會讓妳下去人體衝浪，粉絲high爆。」