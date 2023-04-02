1日主場慘輸國王，拓荒者正式將季後賽大門給關上，深知本季狀況起伏不定，拓荒者老早決定讓陣中球星利拉德（Damian Lillard）提前關機，針對剩下比賽全休，利拉德表示這並非自己所做的決定。

上賽季結束連8年闖入季後賽紀錄，拓荒者休賽季做出不少補強及交易，包含葛蘭特（Jerami Grant）及小培頓（Gary Payton II）加盟，拓荒者確實打出新氣象，以開季4連勝寫下好兆頭，直到1月初還保持著5成以上的勝率，但過去一直困擾著球隊的「傷兵魔咒」再度纏上拓荒者，威斯洛（Justise Winslow）及葛蘭特陸續脫離陣容，影響拓荒者戰力，截止2日為止僅拿下32勝45敗、西區第13位的戰績。

利拉德自己也因為小腿疼痛，自上月23日對陣爵士後就未上陣，談到提前休兵，利拉德說道，「我想大概是球隊在保護我，繼續比賽會有加劇傷勢的可能，我在場上被要求做更多的事情，必須背負著巨大的負擔及壓力，所以他們想要保護我。」

2012年選秀會第6順位加盟拓荒者，利拉德也想擁有如同諾威斯基（Dirk Nowitzki）、阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）及柯瑞（Stephen Curry）帶領母球隊奪冠的理想劇本，只是拓荒者連續2年陷入低谷，對於32歲的利拉德來說，絕對不希望球隊再次走入重建，「我有自己想走的路，等待著我去實現它，但在這個商業化聯盟當中，誰也不知道會發生什麼事。」