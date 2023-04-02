清景麟建築團隊攜手白天鵝建設機構，邀請國際知名建築隈研吾（Kengo Kuma）打造「巴克禮PARK」，該案位於台南新都心重劃區，這也是隈研吾在南台灣唯一住宅作品，個性低調鮮少出席公開場合的隈研吾，這次旋風來台，盛讚台南建築蘊含自然及人文，更靦腆的笑說：「我愛台南！」

隈研吾參加清景麟建築團隊所舉辦的國際建築全球發表會。(記者張雅雲攝)

隈研吾2日旋風抵台，參加清景麟建築團隊所舉辦的國際建築全球發表會，清景麟建築團隊董事長林聰麟、白天鵝建設董事長陳清堯共同出席。

擅於書法創作的隈研吾(右)現場親筆揮毫「自然共生」回贈清景麟建築團隊董事長林聰麟。(記者張雅雲攝)

活動一開始，由前太陽馬戲團舞者張逸軍老師帶來「森態」舞作，呼應隈研吾注重建築和自然融合的特色，隈研吾也不斷拿出手機拍照。接著發表會上由高雄市立美術館長李玉玲與隈研吾暢談建築設計理念，並由清景麟建築團隊董事長林聰麟，以「大象無形」四字致贈給隈研吾，讚嘆其建築概念的宏觀境界，同時，擅於書法創作的隈研吾也現場親筆揮毫「自然共生」回贈，展現極佳的親和力。

「清景麟PARK」戶數為232戶，規劃45~68坪、3~4房。（圖／業者提供）

「巴克禮PARK」位於台南祟聖路一段和崇賢一路、崇賢二路口，基地面積達2,127坪，由清景麟地產公司投資興建，隈研吾建築都市設計事務所設計，清揚國際實業負責銷售，規劃為地上15樓、地下3層的住宅大樓，戶數為232戶，規劃45~68坪、3~4房，預計開價45~55萬元，創區域新高。

呼應台南新都心重劃區地段特色，隈研吾說：「樹是這項設計案的靈感來源，樹的魅力是可以感受大自然森林的感覺，森林中的光影瞬息萬變，光線的角度也會隨著季節改變，因此，這個建築物立面不將只有一種面貌，而是隨著時間變化或是季節變化展現出不同的樣貌，如同森林樹枝間灑落的各種光影變化。」

而台南對隈研吾來說，是一個氣候宜人的地方，也是非常適合生活的地方，這次的「清景麟PARK」建築設計，完美融合台南的地方風情，是一棟能感受到風、感受到光的建築，同時也是一棟擁有舒服光影的建築，也讓他笑說：「我愛台南！」

林聰麟表示，台南是台灣的古都，有相當豐富的文化及歷史底蘊，而1棟建築物至少可存續50至80年，因此希望可以在台南留下一座富有設計性與美感的世界級的建築，特別力邀建築作品遍及全球30個國家的KKAA合作，KKAA過去的作品以公共建築、飯店、商業設施居多，這次很難得可以邀到隈研吾設計集合式住宅，期望讓台灣的民眾也有機會住在大師設計的作品中。