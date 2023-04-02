近期KPOP旋風在在各地掀起一陣熱潮。其中，台灣女孩周子瑜與葉舒華雖分別屬於女團TWICE及（G）I-DLE，但兩人私下卻擁有好交情，過往更多次在社群平台上合體。豈料，昨(1)日舒華在IG上竟曝光周子瑜的「蠟黃」照片，引發網友熱議。

周子瑜與葉舒華兩人在異地打拼，不僅於各地擁有超高人氣，兩人私下的感情也相當好，過往曾一起在南韓歡度農曆新年，更於直播、吃飯、聚會時同框出鏡，讓網友們被顏值超高的兩位女神迷了心神。

不過，近期子瑜、舒華以及同在南韓打拼的Kep1er的大陸成員小婷以及Dreamcatcher的大陸成員韓東一同聚會，四個女神的合照讓網友看得如痴如醉。豈料，舒華一併曬出了子瑜的素顏照，只見畫面中，子瑜微笑對鏡頭比耶，略施脂粉的無瑕疵的顏值依然相當漂亮，卻或許是因燈光問題，看似膚色有些「蠟黃」，不過依然無損女神的貌美。

事實上，子瑜今(2)日也在IG上更新一則貼文，曬出自己的多張美照，更展現了自己白衣短褲以及藍襯衫牛仔褲的穿搭，讓網友們紛紛留言直呼：「好適合子瑜！超級漂亮，笑起來的子瑜真的太可愛了」、「親愛的，你超漂亮的」、「完全是女友風格！」