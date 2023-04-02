美國陸軍剛剛推出的一副新撲克牌，不是為了官兵的閒暇消遣，而是多辨認友軍武器。這是一種訓練工具，幫助軍方及其盟友，能在戰場上看出哪些是自己人。這副撲克牌總會讓人想到是為烏克蘭準備的，不過美國陸軍不承認。

軍事時報(Militarytimes)報導，這套 52 張牌，其中包括兩張鬼牌，是「北約武器篇」，以一系列北約製造的坦克、裝甲運兵車、卡車、大砲和其他武器系統為主題。

⚡️The #Pentagon has released playing cards with pictures of 52 different #NATO weapons systems for #Ukraine's Armed Forces, the New York Times reported.



The idea is for soldiers to be able to quickly identify enemy equipment and distinguish it from friendly forces. pic.twitter.com/YGTUrZ9OJY — KyivPost (@KyivPost) March 28, 2023

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的資料，自去年2月24日被俄羅斯入侵以來，烏克蘭已成為世界第三大武器接受國。但陸軍訓練和司令部發言人安德魯•哈斯巴格少校(Andrew Harshbarger)表示，這副牌並不是專門為烏克蘭製作的，他只說：「這副牌確實側重於教育那些已獲得北約裝備的非北約國家。」

美軍的戰爭撲克牌，其歷史可以追溯到第二次世界大戰，當時牌上的圖案是軸心國和盟軍的飛機。近年令人印象深刻的撲克牌，是2003年的伊拉克戰爭，軍方以撲克牌來幫助部隊識別通緝犯，這副撲克牌以伊拉克總統薩達姆海珊(Saddam Hussein)為黑桃 A而著名。