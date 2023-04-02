總統蔡英文29日出訪中美洲友邦，過境美國紐約機場時，鋪了長度不足10公尺的紅地毯。前大使介文汲認為，美國定義蔡英文此次赴美就是私人行程，而蔡英文這一次過境美國，也是最近這些過境裡頭，待遇最差的一次。另外，接機時出現的短版紅地毯，他認為，蔡英文也可以自己鋪，反正是民間行程。

針對蔡英文過境美國，介文汲今(2日)在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，美國定義就是私人行程，蔡英文自己對國內應該要誠實，要跟國人解釋，為什麼美國把她定義私人行程。他甚至認為，不要每天到晚只會吹牛，台美關係堅若磐石，歷史上最好，其實這一次蔡英文過境美國，是最近這些過境裡頭，待遇最差的一次。

至於短版紅地毯，介文汲表示，蔡英文可以自己鋪，反正是民間行程，又不是官方來迎接。AIT主席去接機，AIT在美國法律地位上是人民團體，不是美國政府機構，因此他認為是民進黨自欺欺人。