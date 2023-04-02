56歲「凍齡美魔女」胡文英是黑澀會美眉甜兒的媽媽，年輕時曾參加選美比賽，一度打算進入演藝圈，後因步入家庭放棄， 跟女兒一同上節目時意外爆紅，保養得宜的外貌和身材掀起熱議，更曾被小26歲的小鮮肉追求；近日她參演的戲劇作品獲得法國巴黎影展，她也開心喊：「感謝導演的賞識」。

胡文英近年登各大綜藝節目，積極發展演藝事業，近日她發文報喜訊，公開宣布她參演的戲劇作品「晚間愛人」獲得法國巴黎戲劇電影節的最佳學生製作獎，在分享的劇照中她穿著貼身衣物，手持香菸的模樣看起來頗霸氣，胡文英開心直呼「能參與這部是我的榮幸！感謝導演的賞識」。「晚間愛人」是南臺科技大學資訊傳播系學生的畢業製作。

「晚間愛人」團隊表示：「這次獲獎我們都很開心，能讓更多人了解我們想表達的情緒與想像，對於我們這些影像創作者來說是再幸福不過的！當然也要感謝指導老師，還有所有工作人員辛苦的付出，想告訴大家一切都是值得的！」

透露選角期間老師有推薦，「經過我們討論過一致認同覺得文英姐很適合這次的人物設定，並認為他能夠詮釋好劇中的角色。當初在報名時覺得頂多是入圍作品，沒想到拿到了學生最佳短片，只能說太開心啦！」

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