長大了就會覺得「酒」很好喝嗎？有網友發文表示，小時候看著大人喝酒總是很好奇酒的滋味，而大人總說「等你長大就知道」，但他成年後還是覺得酒很難喝，自己寧願喝快樂水（汽水），因此發文詢問網友們「真的覺得酒好喝嗎？」，文章曝光後引發熱議。

一名網友在論壇「PTT」發文表示，小時候看著大人喝酒很開心，心裡總有疑問「真的有這麼好喝嗎」，而大人都會說「等你長大就知道」，但當原PO長大後，發現自己還是覺得酒很難喝，主要是無法接受酒精味，「寧願喝快樂水（汽水）」。

原PO指出，慶幸自己現在的工作不用應酬，但與朋友聚會時總有些尷尬，自己的口味還停留在小孩子層級，因此想詢問網友們「真的有覺得酒好喝嗎？有像我一樣長大還是不喜歡酒的人嗎？」。

文章曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言表示認同，「酒難喝+1」、「我也是啊，從小就不喜歡那味道，到現在也是」、「這樣很好啊，愛喝酒會多花很多錢」、「這是好習慣，繼續保持下去」。

不過也有網友指出，「喜歡的是喝酒微醺的感覺，不是酒本體」、「習慣那上頭的滋味…好好領教一下」、「就還沒長大啊，酒是大人在喝的」、「酒這種東西沒辦法勉強，愛喝的是喝到要死，覺得酒難喝的是光聞到就不行」。

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