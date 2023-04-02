由於水氣明顯減少，明（3）日各地大多為晴到多雲，僅東半部及午後西半部山區有零星短暫陣雨。氣象局表示，開工後的周四、周五（6日、7日）有鋒面通過和東北季風增強，降雨範圍擴大以外。

氣象局指出，明天各地大多為晴到多雲、可以見到陽光的天氣，僅東半部及午後西半部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，白天溫暖偏熱，東半部高溫24到26度，其他地區則在27到30度，南部近山區可能有30度以上高溫發生的機率，夜間清晨偏涼，各地低溫約19到21度。

氣象局分析一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二、周三（4日、5日）風場逐漸轉為偏南風，各地大多為晴到多雲，天氣溫暖舒適，只有東半部地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨；周四、周五（6日、7日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部地區有短暫陣雨，降雨範圍大，南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周六（8日）水氣稍減，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴，由於東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；下周日（9日）水氣稍減、東北季風減弱，東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部氣溫稍回升。