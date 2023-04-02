蔡英文總統今（2）日抵達瓜地馬拉，大陸外交部發言人毛寧卻向瓜地馬拉喊話「認清大勢，早日做出正確選擇」，對此，瓜地馬拉總統賈麥岱強調台瓜邦誼「堅不可破」，強調瓜國承認且肯定台灣是一個主權獨立的國家，也是「唯一且真正的，對我們來說的中國」。對此，前大使介文汲2日就表示，國家的憲法名稱叫中華民國，簡稱中國，「有錯嗎？」引發討論。

賈麥岱今日指出，對瓜地馬拉來說，蔡英文總統此次來訪非常重要，讓我們有機會可以重申我國政府對中華民國台灣的支持、為兩國的邦誼注入新的活力。並且再次承認且肯定台灣一個主權獨立的國家，是與瓜地馬拉分享歷史、兄弟邦誼、相互尊重，以及分享民主價值，「唯一且真正的，對我們來說的中國」。

介文汲2日在中天節目《鄭亦真辣晚報》中表示，「蔡英文被瓜地馬拉的總統上一課，告訴你憲法叫什麼名字，我怎麼稱呼就沒錯，我不會跟你亂稱呼，你的國家就是叫中華民國」，介文汲也提到，「雖然民進黨現在完全執政了，但你修憲了嗎？你國家的憲法名稱叫中華民國，簡稱中國，有錯嗎？」

介文汲更分析，「瓜地馬拉總統這些都是老政治人物，他不會不知道的，他這句話已經喊給兩邊聽了，一方面他講你中國，沒有法律上的錯誤，政治上也沒問題，同時也是符合國際社會共同的處理」，最後介文汲更強調，一個國家可以有很混亂的政黨，但法律不能亂，台灣不是一個國家，「我是台灣人，但我的國家是中華民國，我也叫中國人啊，有什麼不對？這今天就是人家給蔡英文上一課，而蔡英文一句話都不敢講」。