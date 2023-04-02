日本體育新聞Sponichi 的報導，被譽為「世界的坂本」的知名配樂大師家坂本龍一於3月28日在東京的醫院中過世，享壽71歲。

他3歲開始彈鋼琴，小學二年級時就視巴哈為偶象，熟悉他的音樂。在東京藝術大學學習作曲後，於1978年與細野晴臣、高橋幸宏成立「黃色魔術交響樂團」(YMO)，走的是前衛時髦電子合成樂，創造出許多熱門歌曲，還開過兩次世界巡迴表演。

1983年是他的生涯轉折，在1983年，出演大島渚的電影《俘虜》，當中的一個年輕日軍軍官，與英國搖滾歌手大衛鮑伊（2016年去世，享年69歲）有精彩的對手戲，他也為該片配樂，並獲得英國電影金像獎最佳配樂獎。1988 年，義大利導演貝托魯奇找上坂本龍一，為《末代皇帝》配樂。該片非常成功，獲得奧斯卡最佳原創配樂獎，以及同年的葛萊美獎，成為第一個贏得美國娛樂圈兩大獎項的日本人，非常不容易。

坂本特別擅長利用音樂，呈現那種情感衝突的劇情，除了以上說的兩部電影外，還有《小活佛》、《鐵道員》、《神鬼獵人》、《以你的名字呼喚我》等等。

2014年坂本確診口咽癌，治療後病情緩解。然而，2020年6月，又被診斷出直腸癌，而且已經擴散的很嚴重，除了積極治療以外，仍然繼續在創作，他的事務所發表聲明：「在 2020 年 6 月發現的癌症的治療期間，坂本先生在身體狀況許可的日子裡，仍然在自己的工作室繼續創作，直到最後一天都在音樂中度過。

再次向所有支持坂本活動的支持者、所有相關人員，以及日本與美國的醫療團隊致上最深切的感謝。

特此通知大家，由於坂本本人的生前叮囑，喪禮只由親人舉行。我們委婉的謝絕任何弔唁、致禮或獻花。」