Fans in Seattle are counting down the pitch clock 😆 pic.twitter.com/8SOXYRvji3 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 2, 2023

從本季開始，大聯盟為了縮短比賽時間而採用投球計時器，這讓球迷們找到新的樂子，2日水手主場面對守護者的比賽，西雅圖球迷把球場當作了摔角現場，跟著投球計時器倒數，試圖帶給客隊投手壓力。

守護者帶著2分領先進入8局下半，推派卡林查克（James Karinchak）登板後援，1出局後水手進攻輪到拉史泰拉（Tommy La Stella），主場球迷配合著現場投球計時器的數字，團結一心開始倒數計時，催促卡林查克趕快將手中的球投出，水手球迷的奇招似乎帶來效果，拉史泰拉成功擊出二壘安打，不過水手最終還是無法添得分數，以0比2遭到守護者完封。

每年一月舉辦的皇家大戰，為WWE（美國職業摔角）的付費節目，比賽進行方式為頭兩名選手站上擂台進行較量，只要被摔出場外的選手就淘汰出局，接著比賽每90秒會加入一位選手，現場觀眾每每最期待的就是跟著現場畫面倒數，一起揭曉會是哪位選手現身，有現場球迷就表示自己有如親臨皇家大戰現場般感到震撼。

但瘋狂的大都會球迷早就這麼玩了，春訓時同樣為了干擾國民投手阿拉諾（Victor Arano），在比賽中倒數投球時間，不過大都會球迷更險惡，根本沒有照著投球計時器的時間倒數，也似乎真的讓阿拉諾受到了影響，就在球迷數到最後1秒時，阿拉諾選擇向一壘做出牽制，順勢重設倒數計時器的時間，但實際上計時器才剛走過最後10秒而已。