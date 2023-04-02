蔡英文總統出訪友邦期間過境美國，參與華府智庫「哈德遜研究所」舉辦的晚會並獲頒「全球領導力獎」，旅美學者林環牆透露，駐美代表處自2017年開始都會每年捐至少10萬美元，狠酸「假博士花別人的錢買國際關係」。對此，外交部副發言人蕭光偉回擊，該獎項重要性可受各界公評，且所有計畫透明公開，更在立法院監督下編列預算辦理，痛斥此為有心人士惡意扭曲，外交部對此予以嚴正駁斥並予譴責。

林環牆今日在臉書表示，根據哈德遜研究所公布在網路上的年度報告，自蔡英文執政後，我駐美經濟文化代表處自2017年至2021年間，每年都捐贈了10萬美金以上的捐款給哈德遜研究所，是所有捐款等級中最高的級別。「蔡英文女士究竟慷台灣人民辛苦納稅錢之慨，捐了多少『政治獻金』給美國哈德森智庫？」

林環牆怒批，當蔡英文這位假博士獲頒「全球領導力獎」的那一刻，就是國際社會虛偽的流露，同時也代表對人道、民主及自由等文明核心價值的莫大侮辱。他酸，蔡英文花別人的錢買國際關係，這個所謂的「全球領導力獎」到底是榮譽還是恥辱，「只能說假博士很敢！」

對此，蕭光偉說，美國重量級保守派智庫「哈德遜研究所」的全球領導力獎，旨在表彰展現領導風範、對美國及其盟邦作出卓越貢獻的個人，自1990年起共曾頒贈給25位傑出人士，獲獎者包括美國前總統雷根、前副總統潘斯、前國務卿季辛吉、舒茲、海格及前聯邦參議員高華德等美國政界領袖；而在我國蔡總統之前，獲頒此獎的國際領袖僅有以色列總理納坦雅胡，及日本前首相安倍晉三曾獲此殊榮，此一獎項的重要意義與特殊性，自可受各界公評。

蕭光偉說，我國與包括「哈德遜研究所」在內的美國多所重要智庫每年都針對台海安全、台美關係乃至我國際參與等領域進行研究計畫。這些合作計畫目的在針對攸關我國國家利益的重要議題進行持續關注與深入的政策研究，並提升美國政學界對台灣及台美關係的討論、瞭解與支持。

蕭光偉說，所有計畫都是透明公開，更在立法院監督下編列預算辦理，執行過程也完全依照我國及美國的相關法規，數十年來不管在哪個政黨執政時期皆是如此，實為民主國家的常態作法。然而，有心人士藉機惡意扭曲，更企圖中傷我國元首、政府乃至國際頂尖智庫的聲譽，這是典型認知戰的手法，外交部對此予以嚴正駁斥並予譴責。

蕭光偉強調，外交部提醒國人務必提高警覺，面對荒唐偏頗的論述保持警戒，隨時善用各種事實查核機制，同時再次籲請特定人士找回初衷與良知底線，一起努力守護全體國人所共享的核心價值與國家利益。