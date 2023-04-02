味全龍2日作客洲際，全隊打擊大爆發共敲出16支安打，其中劉基鴻生涯首次單場4安包含1發3分炮，以7比5擊敗中信兄弟，龍隊奪下新球季首勝，衛冕軍則苦吞開季2連敗。

「有好的開始。」龍隊總教練葉君璋賽後指出，這場比賽是從熱身賽起全隊安打數最多的一場，也看出球員企圖心滿強的，「有好的結果大家都滿開心的。」

龍隊在2局上就突破兄弟先發投手泰樂，陳品捷保送後，劉基鴻、林孝程、高孝儀連續安打先馳得點，李凱威敲出高飛犧牲打著隊再下一城。5局上龍隊攻勢再起，林智勝、陳品捷安打後，劉基鴻敲出中外野3分炮，擴大領先優勢，7局再添2分鎖住勝果。

劉基鴻單場5支4，生涯首次單場4安「猛打賞」，個人貢獻3打點，獲選單場MVP，葉總認為，劉基鴻進到職棒後每年都有成長，今天只是今年第一場比賽，希望可以穩定保持下去。

劉基鴻去年10月21日被泰樂觸身球丟到導致右手腕輕微骨裂，今年「甜蜜復仇」，「當時沒想太多，只想說2好球還有1球空間，把握機會、選自己好打的球。」連2年因傷提前結束球季，劉基鴻今年希望能夠健康出賽，「不要再因為受傷影響賽季了。」