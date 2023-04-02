大陸國務院總理李強2日下午在中南海紫光閣會見來華訪問的日本外相林芳正，他表示，歷史、台灣等重大原則問題事關兩國關係政治基礎，應該以誠相待、以信相交、妥善處之。同時歡迎日本繼續深化對華合作，共用中方經濟發展紅利，續寫中日互利合作新篇章。

據新華社報導，李強表示，中方和日本是搬不走的近鄰，同為亞洲重要國家，維護和發展中日友好合作關係，不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於維護地區和平、穩定與繁榮。今年是《中日和平友好條約》締結45周年。雙方要重溫和恪守條約精神，著眼大局和長遠，堅定致力於發展兩國間持久的和平友好關係。希望日本與中方相向而行，以紀念締約45周年為契機，加強對話合作，妥善管控分歧，排除風險干擾，不斷擴大雙邊關係積極面，共同推動構建契合新時代要求的中日關係。

李強指出，歷史、台灣等重大原則問題事關兩國關係政治基礎，應該以誠相待、以信相交、妥善處之。中日作為重要經貿夥伴，在實現各自發展方面相互促進、彼此成就，利益深度融合。雙方應該也完全可以做大經貿合作的蛋糕，在數位經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老等方面加強合作，實現更高水準的互利共贏。歡迎日本繼續深化對華合作，共用中方經濟發展紅利，續寫中日互利合作新篇章。亞洲是中日兩國安身立命的共同家園。希望兩國一道維護自由貿易，踐行真正的多邊主義，積極推進區域一體化進程，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，共同減少不確定性、增添穩定性，為地區和世界發展作出應有貢獻。

林芳正表示，去年是日中邦交正常化50周年，今年迎來日中和平友好條約締結45周年，兩國關係正處於關鍵節點。日中在廣泛領域擁有巨大合作潛力，日方致力於推進對華合作，不會採取「去中國化」的做法。日方願與中方共同努力，以締約45周年為契機，落實兩國領導人達成的重要共識，保持高層交往，不斷開展對話溝通，構建建設性、穩定的日中關係。