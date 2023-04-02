出道28年李心潔首度登上大型音樂祭，2日晚間在高雄駁二藝術特區「2023大港開唱」演出。她時隔20年再度登台開唱，心情興奮又期待，更在台上驚喜宣布將在7月22日於北流首度舉辦個唱，喊話：「你們一定要來好不好！我們北流見。」

李心潔一連飆唱多首經典夯曲，包括〈自由〉、〈裙擺搖搖〉等，唱〈愛錯〉前突然脫掉外套，僅穿細肩帶洋裝，秀出一雙美腿，熱情打招呼，「我回來了，沒想過會站在這個台上」，更激動哽咽表示，感謝粉絲一路以來支持，「台灣是我最初離開家鄉追尋夢想的地方，我的音樂在這裡開始，台灣這片土地給我很大支持跟最溫暖的愛，現在帶著生命故事、我的音樂回來了。」

她將在下周釋出抒情新歌，開心說，很久沒有回歌壇，但決定要做演唱會後，內心沒有太多掙扎，形容首場個唱意義非凡，馬來西亞的家人會飛來台相挺。她開始籌備演唱會，花很長時間討論，之後也會帶雙胞胎兒子來台同行。

至於兒子們會上台？她吐槽，他們太不受控，而且兒子們至今沒有看過她在台上唱歌，唯獨聽過她唱〈裙擺搖搖〉，對她的印象只是母親在家唱兒歌，「他們從小都聽我唱兒歌，不知道我是歌手。」李心潔與楊采妮、許茹芸、梁詠琪等好姊妹，擁多年好友誼，4人會在演唱會合體？她賣關子說，「當然是秘密囉，我們還有一段時間要醞釀。」