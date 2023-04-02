新北石門50歲沈姓男子今（2）日下午2時許，到石門漁港附近的海邊採石菜花，由於平時大多在下午4時許就會返家，這次卻天黑了都不見人影，手機也未帶出門，家屬連忙報警協尋；目前新北市消防局出動12車22人趕赴現場，並與海巡、警方聯合搜索中。