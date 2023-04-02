5旬男到石門海邊採石菜花 天黑未歸家屬急報警 21:182023/04/02 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北石門50歲沈姓男子今（2）日下午2時許，到石門漁港附近的海邊採石菜花，由於平時大多在下午4時許就會返家，這次卻天黑了都不見人影，手機也未帶出門，家屬連忙報警協尋。（黃敬文翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北石門50歲沈姓男子今（2）日下午2時許，到石門漁港附近的海邊採石菜花，由於平時大多在下午4時許就會返家，這次卻天黑了都不見人影，手機也未帶出門，家屬連忙報警協尋；目前新北市消防局出動12車22人趕赴現場，並與海巡、警方聯合搜索中。 警盤查他未繫安全帶見藏14包「清冠一號」 真相曝光帶回偵辦 長榮「系統出包」搞丟旅客行李 王國材：全力注意分送狀況 林口小貨車自撞 車頭撞爛駕駛手腳骨折一度受困 #新北市 #石門 #失蹤 #搜索 #海邊 也許您會感興趣 推薦閱讀 債務人設局強盜債主 新店警抽絲剝繭偵破 16:362023/04/01 社會 澎湖議員歐中慨涉貪交保 衝擊藍營選情 04:102023/04/01 社會新聞 新北考古生活節「舶樂嘉年華」4月登場 30攤位參與盛會 15:322023/04/01 生活 開心出遊變調！ 新北休旅車失控翻覆車頭全爛 7人送醫 16:232023/04/01 社會 家暴慘案！狠男殺妻 失蹤2歲兒遺體鱷魚嘴裡尋獲 18:062023/04/01 國際 國1五楊高架楊梅延伸頭份 王國材：預計2031年完工 13:342023/04/01 生活 林口老舊路橋漏夜拆除 還開朗市容 12:292023/04/02 生活 兒童節來淡水吃南瓜 淡水農會推出300包「南瓜蘇打餅」免費試吃 11:062023/04/02 生活 清明連假玩三峽 茶行聯手推限定優惠 13:432023/04/02 生活 新北 李園清真 銅板價緬甸美食上桌 04:102023/04/02 生活新聞 幸福簡單愛 新北市府為你牽紅線 04:102023/04/02 生活新聞 鶯歌民宅中午大火 男子受困爬上樓頂獲救送醫 13:112023/04/01 社會 淡水塑膠工廠失火！百坪鐵皮廠房竄驚人濃煙 居民全嚇壞 10:002023/04/02 社會 立院組挺侯聯盟 侯友宜：齊心齊力為人民打拚 11:032023/04/01 政治 新北集「撕」廣益活動開跑 撕除小廣告抽好禮 18:532023/04/01 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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