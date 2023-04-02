前一階段落入墊底的裕隆納智捷，來到新竹展開第四階段力爭上游，2日面對總戰績領先的台灣銀行，面對洋將提前犯滿的劣勢，憑藉找回手感的射手吳季穎飆進三分球與精準兩罰，終場以80比79逆轉擊敗對手，打下第四階段的2連勝，一掃先前陰霾。

裕隆總教練邱大宗賽後與球員興奮擊掌，他強調，洋將犯滿離場後，本土球員就要用拚勁、身體對抗與贏球企圖心去搶下勝利，他坦言最後獲勝有些幸運，尤其台銀掌握最後一波進攻，洋將瑪哈尼也的確有出手空檔但沒進，邱大宗說：「越拚越幸運！」

裕隆首節就飆進6個三分球，其中吳季穎包辦2個，但面對對手防守陣式改變，裕隆前三節打完也只再進1個三分球，邱大宗要求球員找回專注，並突破對手防守策略，才在第四節找回手感，先有周暐宸兩個三分球緊追對手，再有吳季穎比賽終了前的重要三分球，讓裕隆即使洋將夏普提前犯滿，仍能驚險獲勝。

「教練一直提醒我，要專注在球場上。」吳季穎在比賽最後62秒的三分球與兩個罰球是逆轉關鍵，但他此役有兩節三分球掛零，也有兩罰不中，他仍克服壓力，為球隊贏下勝利。

裕隆前一個階段落到墊底，邱大宗強調，陣中年輕球員的經驗需要加強，不斷告訴球員要相信教練的策略，「尊重對手，你不能放鬆、害怕、驕傲，這樣都無法贏球。」他認為年輕球員還需要時間，也需要比賽與訓練的強度，這一戰對年輕球員有不小意義。

裕隆以洋將夏普攻下31分、12籃板最為搶眼，但也有8次失誤，並提前犯滿，吳季穎15分，柯旻豪也有14分進帳；台銀洋將瑪哈尼27分，陳侑昫16分，張家禾11分。

台灣啤酒與彰化柏力力本季前6次交手打成各3勝平手，兩隊今在新竹再度對決，柏力力憑藉洋將布依德猛攻34分、15籃板，並在第三節把握機會拉開比分，終場以71比58擊敗台啤，在對戰勝場再度領先台啤，也讓台啤在第四階段苦吞2連敗。