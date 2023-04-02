總統蔡英文的「民主夥伴共榮之旅」持續進行中，有支持者力挺蔡本次過境美國的停留時間達到5天4夜，認為這樣的長時間就是突破，還稱是訪美等級。不過就有臉書粉專製作了一張圖片表示，「這次蔡英文過境紐約，大家有發現民進黨跟塔綠班很安靜嗎？因為蔡英文連到紐約都輸馬英九啊！」引發討論。

臉書粉專《政客爽》2日表示，「當時馬英九過境紐約可以說是很高規格，連紐約市長都親自來見，紐約州的國會議員也親自來見，而蔡英文根本沒人鳥他，美國更高達十多位五百大企業界領袖跟馬英九進行午餐會，可以說是非常有面子」。該粉專更指出，「而蔡政府號稱台美關係史上最好，花了比馬政府更多的外交預算，換來的是比過去更低規格的待遇」。

該粉專最後更酸，「難怪自己人都安靜不敢多講什麼，更別說連蓬佩奧都沒來見蔡英文，事實證明國民黨親美和中的戰略，才是正確的路線」，而許多網友也紛紛留言表示「只有綠在自我感覺良好，因為蔡在過境時得到的禮遇比馬先生還不如，所以不斷在找碴」、「蔡英文是國家門面，還是早早回國」、「氣球吹破了，不安靜也不行」、「唯有蔡英文能還馬英九公道，沒比較沒傷害」。