今（2）日時值清明連假第二天，新北市消防局除了派駐消防人員在新北市各公墓戒備外，也藉此機會宣傳「四不二記得」的正確觀念，並定點發放掃墓用水桶及供水予民眾，以防範掃墓時燃燒紙錢或放鞭炮習俗時能立即澆熄及降溫，杜絕火災發生。

經消防署統計，每年3到5月約有2成火警皆為墓地火警，今年的屏東縣、彰化縣、台中市至苗栗縣等，各地大大小小不斷傳出墓地火警災情甚至擴大延燒而造成消防員疲於奔命於公墓現場，尤其若地屬偏郊又將面臨水源缺乏的問題，搶救實屬不易，而今年的墓地火警量也可能將創下歷史新高！

新北市消防局長李清安、主任秘書張易鴻及第三消防大隊大隊長陳志德、義消大隊長林信郎於今（2）日上午至新北市八里公墓一同慰問辛苦的警、義消人員；李清安也向掃墓民眾再次宣導不任意燒雜草、不隨意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不隨意放鞭炮、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾的清明好觀念。