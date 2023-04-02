許多國家願意投入資源扶植特定產業，發展成功足以增加國力。就有網友拿日韓來比較，好奇台灣有什麼產業受到國家扶植，引起熱議。不少人認為近代來說，只有台積電稱得上是成功，也有人忍不住感嘆是詐騙猖獗、房價飆升。

「台灣有用國家的力量去扶植什麼產業嗎？」一名網友在PTT八卦板發問，並列舉日本的動漫影視產業、觀光業；南韓科技業、汽車業；大陸製造業，都有受到國家重視全力扶植，好奇台灣有何種產業能獲得相同的扶持。

貼文一出引起眾人熱議，紛紛點名「台積電就是政府扶植創立的」、「台積電是KMT時期的事了」、「台積之後沒一個能看的」、「裕隆汽車但做不起來」、「其實以前有大力推過汽車，但爛泥扶不上牆」、「高端啊，但結果怎樣大家都知道了」、「近年就高端，成果見仁見智囉」。

撇除上市公司，不少人則反譏是詐騙，「詐騙吧，罪超級輕」、「詐騙啊，上下一條龍」、「已經在扶植詐騙啦，別忽視政府的用心」、「詐騙都幹到國際級了，輕抓輕放，不就是扶持的」、「犯罪天堂沒聽過嗎？」

另外也有許多人點名房地產，「炒房業啊，護國神（群）山欸」、「升息還補貼房貸族，看不透嗎」、「房地產啊，你看一堆立委都是建商背景」、「認真講就房地產和綠電，但都拿來圈錢用的」。