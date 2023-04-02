味全龍新球季首戰以7比5擊敗中信兄弟，「新同學」王躍霖、高孝儀轉隊後都有好表現，王躍霖中繼1局讓對手3上3下，高孝儀也有安打及打點貢獻。王躍霖更是久違投出146公里的球速，「有好的開場，希望能繼續保持下去。」

高孝儀去年遭到富邦悍將釋出，後來到龍隊測試獲得教練青睞，今天在新球季首戰就被排進先發，打第8棒、指定打擊，3打數1安打貢獻1打點且是勝利打點。同樣被擺在60人保留名單外的王躍霖，雖然球隊有意簽回，但他決定與弟弟王維中同隊拚戰，改披龍袍首戰表現不俗，是龍隊此役唯一沒讓打者上壘的投手。

總教練葉君璋表示，這2位球員對龍隊的重要性是穩定性、經驗夠，能帶給其他隊友安心感，「他們今天表現也很不錯。」王躍霖認為，有好的開始，希望能繼續保持下去，賽季還有119場，要用好的方式結束。

此役最快球速來到146公里，過去「失速」的狀況不復見，王躍霖笑說自己可能是「人來瘋」，「好久沒有這種感覺，今天比較亢奮一點，人比較多，情緒、張力也拉上來。」他透露，春訓時最快球速都只到144公里，「今天可能感覺跟張力都有上來。」

王躍霖表示，相較於過去，今年自己更積極主動去找教練討論，找出問題點，「就算內容好也會聽取教練建議，在投球動作、策略上都會想立刻得到答案，把好的東西發揮在下一場。」