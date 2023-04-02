大陸超模雎曉雯身材高挑，有著典型的丹鳳眼，同時長著一張娃娃臉，富有特色的外在讓她被經紀公司挖角到紐約，她憑藉專業態度走進時尚秀場，走過許多名牌的伸展台，近年她傳出與模特金大川交往，今日男方在社群平台上宣布結婚喜訊，並表示雎曉雯已經懷孕。

金大川透過微博發文，表示兩人從前年8月16日開始談戀愛，去年的春節和岳父詢求同意，並要到了雎曉雯的戶口本，幾天後的情人節金大川求婚成功，8月3號兩人正式去民証局登記，結婚後的三個月雎曉雯懷孕了，也由於寶寶的來臨兩人決定將婚禮延遲，將在明年舉辦，金大川回憶求婚的場景：「求婚那天的中午，北京下著大雪，雯雯在雪中太美了，在街邊恨不得立馬下跪」，金大川直呼：「最後希望我們的寶寶健康，未來平安快樂的成長，愛老婆」。

金大川官宣結婚。（圖／微博）

網上流傳金大川與雎曉雯辦酒席的照片。（圖／微博）

金大川曬出與雎曉雯的結婚証，兩人在玫瑰花牆前開心拿著結婚証合影，雎曉雯側身親吻金大川臉頰，相處十分甜蜜，貼文公開後，雎曉雯在下方留言：「恭喜，哈哈哈哈哈」，不少網友也送上祝福：「不是不是不是我說好突然，不得不說他的女朋友都好漂亮，跟井柏然一樣，都是大美女」、「這兩人的寶寶腿得多長啊」、「震驚，真就悶聲幹大事」。

先前網上曾爆出兩人穿白色禮服、西裝的照片，被懷疑已經辦了喜酒，如今網友再翻出來討論，推測應該是只有家裡親友參加的小宴會，雎曉雯穿了一件斜肩白色洋裝，金大川則穿著白色西裝外套，背後是餐廳的招牌，看起來十分隨意。