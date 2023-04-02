北市一名知名運動品牌已婚男職員到菲律賓工廠出差時，意外遇到強颱，當天斷水斷電1個月，他竟與女同事「患難見真情」發展成婚外情，沒想到小三返台後竟以死相逼，要求他與妻子離婚，氣得正宮怒告侵害配偶權，法官判小三須賠償給付正宮22萬，可上訴。

據判決書指出，正宮主張與丈夫2018年聖誕節登記結婚，2021年11月間丈夫出差前往公司菲律賓宿霧廠區工作，因當地發生強颱，斷水斷電1個月，丈夫竟與女同事發展成婚外情關係，並發生多次性行為。

小三離職返台後，2人仍繼續婚外情關係，小三不僅要求丈夫不能與她牽手、親吻、過夜等，還要求2人離婚，氣得正宮怒告小三侵害配偶權，要求賠償精神慰撫金100萬元。

法庭審理時，小三辯稱2人無私下往來，去年1月初她開始向人夫請教製作簡報技巧、投資理財等，2人互相督促運動、閱讀等生活習慣，但2人並無任何逾越一般男女社交界限之行為，更無發生性行為。

法官勘驗2人對話紀錄，發現小三曾傳簡訊給人夫稱：「我去死你們總開心了吧、說愛我然後要給他繼續、她可以選擇鬧你、我不可以嗎」等語，佐以人夫向妻子承認2人曾發生性行為，足認2人具有婚外情關係，因此判小三須賠償給付正宮22萬，可上訴。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980