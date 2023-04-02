為期2個禮拜的2023年WBC（世界棒球經典賽）結束後，WBSC（世界棒壘球總會）隨即公布最新棒球世界排名，奪下冠軍的日本沒有意外維持著第一名的頭銜，連續3屆止步小組賽的韓國則滑落至第5，韓媒《體育朝鮮》毫不客氣批評自家隊伍目前排名是假象，未來將會持續退步。

《體育朝鮮》以「世界排名第5的假象和WBC暴露了韓國棒球的真面目」為題，提到韓國在東京奧運後，排名曾高居世界第2，該年底下降一個名次，去年則是來到世界第4，該文也介紹過去4年世界排名的積分狀況，「因為近幾年並沒有以大聯盟主導的賽事，一些大聯盟選手未參與的比賽，成為獲得積分的來源，所以從WBC的表現來看，韓國排在第5是個假象。」

WBC首戰以7比8不敵澳洲，《體育朝鮮》指出韓國投手的球威及控球能力、打者集中力及應變能力不足，與澳洲和日本形成鮮明的對比。以歷屆WBC戰績來看，韓國以17勝9負名列第4，但最近3屆只有5勝5負，從參加近3屆的14個國家當中，韓國投手團隊防禦率4.98排名第8，「值得注意的是，投手能力方面與世界一流隊伍存在的明顯差異。」

《體育朝鮮》洋洋灑灑列出幾項數據，本屆WBC韓國隊投手平均球速為145.8公里，排名第16位，日（153.5）、美（148.7）分別排在第2及第8位；WHIP值（每局被上壘率）以1.42位列第9，日本以0.87居冠，美國1.32排第5。文末也特別點出，日本近3屆團隊打擊率為2成91排名第3、防禦率3.05則為第2，罕見大讚死敵「再次證實了日本棒球是世界上最強的。」