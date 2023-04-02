去年台中住宅總租金第一名的「鄉林皇居」，新任管委會主委馬錦江今（2）日率19位新任委員宣誓就職！擁有30年五星級飯店管理經驗的馬錦江強調，未來要引進國外五星級管理模式，讓鄉林皇居成為自給自足的高端莊園，「不僅媲美七期，更要超越台北市的豪宅！」

「鄉林皇居」新任主委馬錦江旅居紐西蘭30年，曾擔任當地華僑總會長，八年前已購入房子，但直到三年前，因為疫情而返台入住「鄉林皇居」，目前已擁有三戶房子，這次獲得住戶支持出任主委，2日宣誓就職。

他表示，今年新進的管委會成員，是以年輕化為主，希望重新打造鄉林皇居的榮耀，讓鄉林皇居成為一個自給自足的高端莊園。

馬錦江指出，「鄉林皇居」仿照涵碧樓建築特色興建，基地面積將近3,50O坪，有六棟大樓、總戶數442戶，大廳寬達300米、六棟多功能會館，戶外有千坪處處水景、綠木扶疏，二樓環社區的空中步道長300公尺，下方種有櫻花，居民散步不需出門，對面就是秋紅谷公園。

馬錦江表示，社區擁有獨一無二的福利餐廳，一人低消120元，享受美食還能欣賞美景，還有養心吧台從早到晚提供餐飲服務；社區公設還包含頂樓景觀咖啡廳、電影院、健身房、撞球桌、游泳池、SPA、泡湯區、領袖會館、禪室等軟硬體公共設施應有盡有。

「鄉林皇居」社區聘請80名優秀的物業經理、秘書等專業團隊，引進五星級管理模式，打造舒適、安全、智慧、宜居豪宅！馬錦江說：「要做到讓每位住戶與訪客從走進氣派大廳開始，就有賓至如歸、感受回家的溫馨感覺！」

鄉林皇居因為設施完善，採取五星級飯店管理，受到頂級租客青睞，根據實價租金資料顯示，去年台中住宅總租金第一名就是「鄉林皇居」社區，每月租金高達15萬元。

根據實價租金資料，去年台中住宅總租金榜首「鄉林皇居」社區，第二名「寶輝世紀花園」月租金12萬元。「鄉林皇居」不但是榜首，前十名就占了五名，月租金單價約每坪790到1,200元。

住商不動產台中七期園道加盟店店東謝德亮表示，「鄉林皇居」會受租客青睞有三大主因，一是社區有餐廳可供三餐；二為裝潢設備全配；租金及承租率表現亮眼，三為CP值不輸飯店。在好地段擁有社區秘書、游泳池、健身房等，是外籍租客理想的選擇。