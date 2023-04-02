中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅2日在北京會見赴中訪問的日本外相林芳正時表示，當前中日關係不時出現各種「雜音和干擾」，希望日方回歸締約初心，重溫條約精神，恪守條約原則，擺脫零和思維，以實際行動將兩國「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要共識落到實處，共同改善發展中日關係。

據大陸外交部網站，王毅表示，當前中日關係保持總體穩定，但不時出現各種雜音和干擾。根本原因在於日國內一些勢力刻意追隨美國的錯誤對華政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁。此舉在戰略上是短視的，政治上是錯誤的，外交上更是不明智的。

王毅強調，中方對日政策保持連續性和穩定性，願與日方一道，以紀念《中日和平友好條約》締結45周年為契機，總結歷史經驗教訓，在中日4個政治文件基礎上構建契合新時代要求的中日關係。希望日方回歸締約初心，重溫條約精神，恪守條約原則，擺脫零和思維，以實際行動將兩國「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要共識落到實處，共同把中日關係改善好、發展好。

林芳正表示，今年是《日中和平友好條約》締結45周年，日中關係迎來關鍵節點。兩國在廣泛領域擁有巨大合作潛力，也面臨一些需要解決的課題。日方願與中方共同努力，落實兩國領導人達成的重要共識，構建建設性、穩定的日中關係，實現雙贏和多贏。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。