澎恰恰（右一）今天與炒飯妹（林彤、中）、王三郎一同出席活動。（讀者提供）

澎恰恰2020年宣布破產與背負2.4億鉅額債務，震驚各界，所幸他在金主林秉文幫助下，於去年歸還1.6億。兩人今（2日）連袂出席活動時，不免再次被問到相關問題，林秉文就坦言出手幫澎恰恰後，包含藝人在內的許多人都希望他能幫忙，但實在是「救不完」。

澎恰恰與林秉文兩人今天出席鴿子購物活動，與近日爆紅的「炒飯妹」林彤及直播主王三郎同台，滿頭白髮的澎恰恰被問及積欠親友的1500萬剩餘債務時，搖頭表示不想多談，並由工作人員帶離訪問區；林秉文雖也避談1500萬問題，但指出幫澎恰恰還債後，有不少人希望他能幫忙。

林秉文表示，這些登門請求幫助的人「有些是演藝圈的藝人」，但不論是誰，如果只是想借錢或不勞而獲都會被他善意拒絕，因為他出手相助的標準是對方有沒有企圖心，因此他雖然直呼「救不完阿」，但有想法、理想和想做生意的人，他都會評估一下，同時也強調演藝圈裡的人沒有汪建民。

此外，林秉文對曾經連繫不上澎恰恰，而在直播怒罵：「我也懶得找，當我眼睛瞎了。」一事，再澄清是澎恰恰當時身體不好，手機關機在休養，兩人現在已經沒事，且這次活動就是讓澎恰恰先熱身，以免有新的計畫時體力會扛不住，還有希望各界給澎恰恰鼓勵，「人活得快樂就有動力，心情不悅，身體狀況就越差」。