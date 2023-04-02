「阿姨我不想努力了」真實上演？大陸重慶市一名20多歲男子3月29日在住家社區的地下停車場，將親筆寫下的紙條遞給一名開豪車的貴婦，內容提及「想和姐姐認識一下交個朋友」，不料，之後男子就被貴婦的丈夫找上門一頓責問，「你有沒有一個基本的道德底線？」讓他當場楞在原地，百口莫辯。

綜合陸媒報導，重慶市一名20多歲男子在親筆寫下的紙條提及「妳好，姐姐，打擾了，以這種方式給妳打招呼，希望姐姐不要怪我，想和姐姐認識一下交個朋友。我是00年的小伙子、身高180公分，如果姐姐願意和弟弟交朋友的話，可以加弟弟的wx（微信）」，並於住家社區的地下停車場，將其遞給一名開豪車的貴婦。

隨後該名收到紙條的貴婦將此事告知友人，對方不禁大嘆「現在00後的心思都在找富婆身上」，並透露貴婦的丈夫在得知來龍去脈後，火速趕去男子的住處一頓責問。

從曝光的影片可以看到，貴婦的丈夫對眼前的男子痛批，「你覺得你今兒做得好不？你不是身體好的很嗎？你有沒有一個基本的道德底線？我你一個年輕人年紀輕輕就想走捷徑嗎？想抱富婆嗎？她開911，911就是你的嗎？年紀輕輕走點正道行不行。」至於男子則被他的一席話嚇到愣在原地，只有小聲回應「我錯了」、「對不起」、「我保證以後再也不會騷擾你屋裡的人」。

消息曝光後網友紛紛表示「竟然有人把『阿姨我不想努力了！』梗當真」、「教訓的挺好，現在想走捷徑的男人太多了」、「字也太醜了」、「天天罵女生拜金，男的拜起來更可怕」、「說說而已的事情竟然真的敢做」。