公路客運是許多人進行長距離移動時的首選交通工具，不過搭乘時最好還是注意衛生習慣與乘客禮儀。一位男網友近日搭乘客運時發現，坐在前方的女乘客竟然把長髮放到椅背上，讓他直呼「有夠噁的」，許多網友看了之後也紛紛幫他想出各種方法，希望女乘客把頭髮收回去。

原PO在Dcard發文表示，近日他搭乘客運進行長距離移動，沒想到坐在前一個座位的女乘客，莫名其妙的把長髮拉過椅子，黑色髮絲就這樣放在椅背上飄散，讓原PO氣得怒嗆，「到底是什麼樣的人才會把頭髮往後放啊？有夠噁的，可惜沒帶口香糖」。

對此，許多網友紛紛回應，「好噁，真沒公德心，感覺很臭」、「一定不正，正的話你就去偷聞了」、「大概是不想要頭髮被壓塌，但她好像也沒有靠著椅背啊，意義不明，感覺就是怪人」、「怎麼會有人頭髮放這樣？！」。

另外還有不少人幫忙想辦法，「搜尋剪刀剪東西的音效嚇嚇她」、「這時候，鞋子脫掉踩在椅背上，用腳汗幫她護髮」、「拉兩下」、「沒口香糖嗎？有更噁心的玩意，我剛好看到旁邊的小弟在玩他的鼻屎，你或許…」、「用力拉一根頭髮」、「是我就煞車的時候不小心往前，然後拉住她的頭髮剎住自己」。