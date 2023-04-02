日本高人氣女優三上悠亞日前拋出引退震撼彈，一時讓廣大紛絲群大呼不敢置信，更傳出「結婚」消息，掀起討論。近日，她在在YT節目中，親自回應結婚傳聞，更於社群平台上一連曬出多張性感美照，其中，手上的亮點再度勾起網友好奇心。

三上悠亞日前在個人YT頻道上宣布引退消息，讓不少粉絲們相當難過，更引發網友猜測引退主因。對此，微博上瘋傳三上悠亞之所以要淡出AV界，是因為秘婚上海小開，在日本又傳與Youtuber「KANO」感情很好，甚至一度有交往傳聞。

對此，日本百萬YouTuber 橋本甜歌就邀請三上悠亞一同拍攝影片，只見畫面中，除了橋本甜歌帶著蛋糕，祝賀三上悠亞引退外，更是問及有關婚姻的想法，三上悠亞直言：「我不是認真想結婚的人。」並指出自己想要有一個孩子，但目前還是不現實的想法，因為現在還沒遇到感覺對的人。

三上悠亞談及感情觀。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，日前三上悠亞在IG上曬出自己一系列美甲的照片，然而有眼尖的網友發現，三上悠亞的無名指上還戴著一只戒指，引發網友瘋猜是「婚戒」，讓不少網友驚呼：「小可愛，你要結婚了嗎？」、「不！你結婚了。」

此外，三上悠亞在影片中也表示：「我不想用『性感』的方式獲得粉絲」並多次發布對於女性有用的內容。此外，更積極發展副業，除了服裝、美妝品牌外，還創立隱眼品牌以及睫毛液，即便引退了，也能在其他領域上交出亮眼的成績單。