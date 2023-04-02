女星張鈞甯擁有亮眼外型和知性氣質，近年她常跑大陸工作，也積極經營微博、小紅書等平台，平易近人的形象受到許多粉絲喜愛；今（2）日傳出日本著名配樂大師坂本龍一病逝，令外界感到惋惜，張鈞甯轉發坂本龍一的微博寫下：「謝謝您來到世上，帶給我們這麼多感動的瞬間」。

世界著名音樂大師坂本龍一，曾被外界譽為「世界的坂本」，一首〈Merry Christmas，Mr. Lawrence〉聞名全球，溫柔又憂傷的曲子震撼每個欣賞者的心靈，是許多音樂人崇敬的前輩，據日本體育新聞Sponichi 的報導，坂本龍一3月28日在東京醫院病逝，享壽71歲。

坂本龍一的事務所透過微博發布影片，影片中記錄坂本龍一生於1952年1月17日，卒於2023年3月28日，影片最後更附上一張殘破的鋼琴照，事務所寫下哀悼文，一如坂本龍一的曲子優美又充滿意境「Ars longa, vita brevis.Art is long, life is short.藝術千秋，人生朝露。」

女星張鈞甯轉發影片，並難過寫下：「謝謝您來到世上，帶給我們這麼多感動的瞬間，聽著您的音樂，總是能夠感受到每個音符間的情緒，壓抑、隱忍、抒發、享受⋯所有的情緒，生命力」，她認為坂本龍一的音樂能帶給人共鳴，撫平受傷的心靈，「您永遠會活在我們心中，成為我們生命的一部分。」

張鈞甯哀悼坂本龍一。（圖／微博）

坂本龍一3歲時就開始彈鋼琴，他視巴哈為偶像，1983年，他出演大島渚的電影《俘虜》，扮演年輕日軍軍官與英國搖滾歌手大衛鮑伊（2016年去世，享壽69歲）有精彩的對手戲，坂本龍一同時為該片配樂，榮獲英國電影金像獎最佳配樂獎，之後他為《末代皇帝》配樂，贏得奧斯卡最佳原創配樂獎，以及同年的葛萊美獎，成為第一個贏得美國娛樂圈兩大獎項的日本人。