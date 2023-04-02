2023全國國民小學籃球錦標賽2日在板橋體育館進行最終決戰，過程精采緊湊，最終由台北市北投國小及宜蘭縣光復國小分別拿下六年級甲組的男女冠軍，而高雄市陽明國小則獲得六年級男生乙組的總冠軍，替為期八天的精彩賽事，畫下完美句點。

六男甲組冠軍戰由新北市武林國小對上台北市北投國小，開局北投國小掌握幾個關鍵攻勢，一路領先到最後，最終以 56比38擊敗武林國小拿下冠軍，六女甲組則是由台北市南港國小與宜蘭縣光復國小爭奪，光復國小靠著33號許喆縈及34號秦綺穎33-34連線的合作，其中的許喆縈更獨得14分，在他們倆的帶動之下最終以 31比19搶下后座。

六男乙一共有78隊參加，因為隊伍數多，分為A、B兩組，由兩組的冠軍隊，台北市石牌國小及高雄市陽明國小進行最終較量，爭奪乙組總冠軍，陽明國小開賽3分鐘打出一波10比2的攻勢壓著石牌國小，石牌國小展現韌性，不斷地靠著防守壓迫對手，一度將比數追平，但陽明國小靠著比賽後段的壓迫防守製造對手失誤，最終在驚滔駭浪中以36比35一分之差氣走石牌國小，獲得乙組總冠軍頭銜。

六女乙冠軍戰高市陽明對上南投南光，陽明在第二節一度逆轉戰局，但南光靠著團隊默契及防守在第四節再度逆轉，最終以31比30贏得勝利，將冠軍盃帶回南投。

今年參加隊伍突破新高，總參賽隊伍來到289隊、共163校，其中小校組總共有24隊報名參加，翻倍成長，國小體總陳煥修理事長表示：「感謝許多熱情的贊助夥伴加入， 讓賽事能夠順利進行，為了讓偏鄉的孩子能夠有更多的參賽機會，體總這次全額補助小校組的球隊參賽住宿費與餐費，高額的經費對於經費不寬裕的總會來說也是不小的開銷，也感謝許多贊助夥伴的協助，才能讓孩子能夠有舞台可以發揮，也期待接下來希望能夠有更多的企業夥伴能夠加入」。賽事將於24日開始進行五年級組的賽事，相關資訊請上中華民國國民小學體育總會查詢。