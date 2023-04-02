前總統馬英九率領大久學堂學員，2日上午10時15分到湖南大學和陸生交流座談。馬英九在總結時表示，「我們國家在1997年修改了憲法，我們國家分了2個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。對此，前立委郭正亮2日也表示，「兩岸要求和解，不從歷史、從民族認同去求聯繫，是沒有機會的，這次他最大的貢獻是在這邊」，引發討論。

郭正亮2日在中天節目《國際直球對決》中表示，「馬英九沒有黨公職，大陸接待的規格已經非常高了」，郭正亮也認為，「馬英九他放開了，沒有政治計算，就可以扮演自己心裡所想的事情，他講的就是心裡所想的事，這樣子反而自在，而他也不會只有去這一次」，郭正亮也坦言，「中國大陸也希望讓和平的聲音放大，這兩個巴掌才拍的響」。

郭正亮最後更說，基本上馬英九有兩個部分是回到他的本心，就是「歷史認同」和「民族身份認同」，因此他就會比較自在從容，郭正亮最後更強調，「馬英九也發現兩岸真的要求和解，不從歷史、從民族認同去求聯繫，是沒有機會的；如果不要講主權的問題，就只能在這兩種認同上去求聯繫，這次他最大的貢獻是在這邊」。