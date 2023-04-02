不可思議！海巡署為了因應大陸漁船及快艇、抽砂船屢越界違法作業，今派遣三艘新採購的K92突擊快艇，由全副武裝特勤隊員，直接從台北港橫渡台灣海峽，冒險惡風浪直驅馬祖支援進行打擊陸船越界違法任務。這也是國內首度有特種部隊利用快艇橫渡海峽，海巡特勤隊強大的海上反恐與打擊能力隨之曝光，令外界對這支部隊的能力感到震驚。

海巡署採購三艘K92特種作戰突擊艇，在八里台北港在實施實施海上掃蕩、反特攻、反滲透等作戰操演科目。(海巡署提供)

海巡署採購三艘K92特種作戰突擊艇，2月底在八里台北港在實施海上掃蕩、反特攻、反滲透等作戰操演科目，除了演練本身負責的海上反挾持及恐攻任務外，更結合與國防部「平戰轉換」任務，共同衛戍大台北中樞反特攻及反斬首作戰，海巡特勤隊員搭乘突擊艇，進行優異的攻擊隊形與操船技巧。

為因應馬祖海域情勢，海巡署今天上午特別派遣3艘特勤突擊快艇進駐馬祖海域，利用特勤突擊艇船體吃水淺、操控靈活、耐航性及船速高等特性，配合馬祖海巡隊各噸級海巡艇及CP多功能快艇，以勤務靈活調度、船艇快速性能共同打擊越界陸船、強化馬祖海域執法力度，發揮海巡署「快打艦隊」之優勢，維護我國海洋資源永續發展。

據了解，每年3至9月為馬祖魚汛期，為防範陸籍漁船、快艇越界及抽砂船靠近馬祖附近海域作業、維護我國漁業和國土資源，回應馬祖鄉親的心聲，海巡署金馬澎分署除持續向艦隊分署申請大型艦支援外，近期已有苗栗艦及八里艦支援馬祖海域巡邏，亦向偵防分署申請特勤隊進駐馬祖支援，並於本(2)日抵達馬祖，後續將由第十一巡防區指揮部統合特勤隊及馬祖海巡隊巡防艇能量守護馬祖海域。

海巡署表示：為有效捍衛我國海洋資源，艦隊分署馬祖海巡隊將聯合偵防分署特勤隊持續發揮船艇靈活機動性能，全面加強驅離、取締等強勢作為。漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，籲請漁友鄉親勇於撥打海巡「118」服務專線或馬祖海巡隊服務專線「0836-22647」，共同協力保護當地海域生態，維護漁民權益。