蔡英文過境美國」美方出現大轉變？學者爆2神秘玄機

總統蔡英文出訪中美洲，並過境美國，但蔡英文過境簡報，卻突然取消，前國務卿蓬佩奧則未出席「哈德遜研究所」頒獎典禮。政治大學國關中心研究員湯紹成表示，前陣子，美國猛打台灣牌；現在似乎出現很大的轉變 ；比如在「哈德遜研究所」這種頒獎場合，蓬佩奧為什麼未出現？還有為何不在「哈德遜研究所」總部所在的華府頒獎給蔡英文？

湯紹成2日在中天新 聞《鄭亦真辣晚報》中表示，蔡英文在美國的行程，感覺好像躲躲藏藏，沒辦法大大方方，和前總統馬英九赴大陸，形成鮮明的對比。蔡英文在美國沒辦法表達想要表達的東西，似乎處處受到美方的壓抑。

湯紹成更拿前國務卿蓬佩奧舉例，在「哈德遜研究所」這種重要的頒獎場合，蓬佩奧為何未出現，很奇怪，因為蓬佩奧支持台灣，可說是淋漓盡致。他認為，蓬佩奧未出現有幾個可能性，有可能被收買了，或是陸方的壓力，甚或跟民主黨之間有某種妥協。

湯紹成指出，「哈德遜研究所」的總部是在華府，怎會跑到紐約的一個旅館裡頒獎，怎麼不在華府頒獎給蔡英文？因為美國已經通過《台灣旅行法》，蔡英文可以訪問，當然也可以去華府，為什麼不讓她去，到底有什麼難言之隱。

湯紹成認為，看來美國對中國大陸的看法跟以往不太一樣 ，前一陣子，美國打台灣牌，打得肆無忌憚，得寸進尺，就像是要把台灣推向火線當炮灰；而現在好像出現很大的轉變 ，在蔡英文這次出訪表現得淋漓盡致，感覺美國的力量確實已經開始下降。