由屏縣府主辦的「台灣祭」2日進入第2天，壓軸黃明志再掀活動高潮，人潮也再創高峰，續2天累計超過60萬人次。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府主辦的「台灣祭」2日進入第2天，壓軸黃明志再掀活動高潮，人潮也再創高峰，續2天累計超過60萬人次。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府主辦的「台灣祭」2日進入第2天，壓軸黃明志再掀活動高潮，人潮也再創高峰，續2天累計超過60萬人次。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣長周春米晚間也趕到現場與樂迷同樂，與大家一起夢回墾丁。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府主辦的「台灣祭」2日進入第2天，人潮再次創高峰，壓軸黃明志也再掀活動高潮；據中華電信數據統計，活動首日達32萬人次，連續2天累計超過60萬人次，比原先預估3天40萬人次多出許多，縣長周春米晚間也趕到現場與樂迷同樂，與大家一起夢回墾丁。

「大家爽不爽？」、「明年還要不要再辦？」周春米一到現場便客串主持人介紹董事長樂團出場，簡短不到1分鐘，讓舞台純粹留給音樂，也意外掀起一波高潮。

周春米說，她也很喜歡唱歌，「台灣祭」連續開唱3天，她歡迎樂迷來到這裡釋放壓力、盡情揮灑青春，也很開心與大家一起伴隨著陽光、風、大海及熱血青春的氣息，帶大家夢回墾丁。

「台灣祭」第2天的壓軸是大馬鬼才黃明志，現場樂迷欲罷不能直喊安可，驚嘆「根本小巨蛋完整移師墾丁」！黃明志受到現場萬人情緒感染，演出後表示，這是他首次墾丁演出，就受到這麼多樂迷的支持，真的很感動，如果有機會一定要再回來。

縣府表示，原先預估「台灣祭」3天可望吸引40萬人次，沒想到第一天墾丁就湧入爆多人潮車潮，不只台灣祭五大舞台區滿滿人潮，緊臨的墾丁大街也是擠得水洩不通，盛況比過年還熱鬧，而依據中華電信數據統計，活動首日就達到32萬人次，超乎意料。

縣府指出，參與「台灣祭」的以18至29歲年青族群居多，不少都是高中、大學生來朝聖，為此，縣府還特別開立2個line群組方便他們相揪結伴，可以分攤住宿和租車費用，1個line群組員額上限為5000人，2個群組都是滿額，至少有1萬人在線上討論，許多人都是相約3天要泡在台灣祭裡，可見台灣祭已經深植年青人心中。

傳播處表示，3日是「台灣祭」的最後一天，請民眾把握機會，無法前來的朋友也可以透過台灣祭粉絲頁及三立YouTube等平台線上直播，一同欣賞精彩的表演。