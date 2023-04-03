根據聯準會日前發布的統計顯示，截至3月22日為止的一周，美國銀行業存款總額雖然續減1,257億美元，不過較前一周創下紀錄新高的1,745億美元的資金外流減少將近500億美元。

儘管如此，與去年4月美國銀行業的存款規模相比，依然銳減將近8,600億美元，其中有超過三分之一、大約3,000億美元的外流是發生在矽股銀行與標誌銀行倒閉後的短短兩週時間。

但值得欣喜的是美國小型銀行的存款開始穩定或甚至出現增加。到3月22日為止的一周，美國小型銀行存款金額從前一周的5.381兆美元略升高到5,386兆美元。業界人士指出，從銀行對聯準會的緊急貸款需求減少與小型銀行存款開始增加，反映美國銀行業最初的劇烈動盪已經逐漸平息。

不過按照資產計算在美國排名前25大銀行的存款總額卻從10.74兆美元下滑到10.65兆美元。當中又以在美國有營運業務的海外銀行存款流失最多。在銀行風暴剛發生之際，小型銀行存戶爭相把資金提出，轉而流向大型銀行與貨幣市場基金進行避險。

另外決策官員最擔憂的矽谷銀行倒閉可能引發銀行減少貸款、並進而導致信貸緊縮的情況迄今並沒有看到跡象。統計指出，過去一周除了工商貸款以外，銀行針對其他項目的貸款，像是從商業、不動產、消費者信用卡到汽車等並無出現明顯減少。然而現今仍舊不清楚工商貸款銳減是否與銀行倒閉有關。