2023年經典賽MVP大谷翔平成功守住冠軍，尤其三振以「最強打者」姿態稱霸大聯盟近10年、擔任美國隊長的「神鱒」卓奧特（Mike Trout），讓日本奪冠場面變得更加戲劇性，大谷翔平將在本季結束後取得自由球員身分，日媒《AERA.dot》今（2）日撰文以「大谷翔平留在天使的理由？看完WBC感受神鱒的魅力」為題，描寫卓奧特過去的紳士行為。

回顧與大谷翔平的對決，卓奧特表示沒有達到自己預期的結果，但露出懊悔神情的同時，也提到非常享受和大谷對決的時刻。事實上，卓奧特在冠軍賽一度有著幫助球隊立功的機會，7局上他獲得無人出局2人在壘的打擊機會，日本後援投手大勢投出近身球，卻不偏不倚擊中卓奧特球棒尾端，在1分之差且輸了就淘汰的關鍵時刻，打者通常會向主審要求獲得觸身球的判決，但卓奧特像是若無其事般繼續準備打擊，《AERA.dot》寫道，「為了贏球不擇手段，違反了卓奧特的理念，他享受著棒球，這種態度從他年輕時期就沒有改變。」

Mike Trout was this close to a hit by pitch pic.twitter.com/5NibVky696 — Alex 👋 (@Dubs408) March 22, 2023

卓奧特登上大聯盟後，迅速成為最耀眼的頂級球星，2014年春訓與當時仍在遊騎兵的達比修有對戰，卓奧特就曾提到2人之間的競爭關係，「他投出最拿手的球，而我則是試著打出最好的擊球內容，我們很享受互相交手的氛圍，這就是棒球應該要有的樣子。」

卓奧特比任何球員都熱愛棒球，遺憾的是，2014年也是天使最後一次進入季後賽的球季，大谷翔平過去曾說自己非常渴望勝利，這一點和卓奧特如出一轍，據《Yahoo！Sports》報導，WBC的比賽讓卓奧特回想起當初在季後賽的熱烈氣氛，求勝心強的他在冠軍賽結束後，曾致電天使總教練內文（Phil Nevin）說，「我們需要要在這種氛圍下打比賽。」

始終無法帶領天使前進，卓奧特從未萌生轉隊的想法，對於將成為自由球員的大谷翔平，卓奧特則說出自己想以贏球的內容留住他，並期望與大谷共同拿下世界大賽冠軍，《AERA.dot》文末指出，「大谷翔平的去留會影響球隊勝敗，但身旁同樣有著強烈求勝慾望的卓奧特，會不會影響大谷翔平的決定呢？」