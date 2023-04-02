中國大陸一直積極發展太空技術，也推出種類龐大的長征火箭家族。上個月中，長征三B火箭在四川省的西昌衛星發射中心發射升空，將一顆高分十三號）軌道衛星送入地球同步軌道。該火箭發射時，有一陣腥紅色的濃煙，很好奇那是什麼效果。火箭專家表示，那是一種稱「聯胺」的劇毒的燃料，如果遇到它，趕快跑。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，聯胺的化學名是四氧化二氮 (N2O4) ，它有極強的氧化性，可以在無氧狀態下持續燃燒，因此可以做為火箭的自燃推進劑，在火箭啟動時，能夠消除可能發生故障的點火系統。

🚀 Long March 3B Y90 launches Gaofen-13-02 GEO Earth observation satellite from Xichang at ~08:33UTC on March 17 https://t.co/eWV4viAFgc pic.twitter.com/ZkFzKo0KoO — China 'N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 (@CNSpaceflight) March 17, 2023

聯胺的凝固點在零下11.2 度，保存不算困難。當它被加熱時，會分解成二氧化氮，顏色會變深。不過，它也是一種極其危險的物質，可導致嚴重的皮膚灼傷和眼睛損傷，如果吸入，是一級致癌物，也可能致命。

麻煩的是，第一段已說，發射場位在內陸，因此燃盡的火箭推進器還是會掉落在有人區，中國西南部的人口不算少，因此當地經常會遇到推進器掉落的風險，過去的新聞紀錄包括落在高速公路邊坡，仍有餘焰的推進器引燃了邊坡草地，有的直接砸到房屋，重擊與火焰造成房屋受損。

2018年，回落到小鎮附近的助推器。(圖/twitter)

而且，聯胺有毒，當地居民清理火箭助推器，當然有健康風險。

中國大陸的火箭技術，關鍵人物是著名的錢學森博士 (Tsien Hsue-Shen)，一種看法認為，他必然知道聯胺的配方。

錢學森曾經在噴射推進實驗室的創始者之一，曾參與過美國泰坦飛彈的研發，直到1955 年，被驅逐回中國大陸。正因為如此，大陸的火箭與飛彈，也因此獲得重要突破。

直到1990年代，中國大陸著手研製新一代火箭，逐步採用更清潔的液氧/煤油和液氧/液氫（LH2）推進劑，但是吞沒其火箭的有毒紅雲可能不會很快消失。