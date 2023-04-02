不少人會趁著愚人節開玩笑，但沒有拿捏得宜，可能會「社死」！一位女網友上網抱怨，自己喜歡的學長在愚人節當天假告白，在她答應後又急道歉說是打賭輸了，讓她覺得很惡劣。女網友的遭遇也引起眾人討論，直說這招真的太過分。

一名女網友在Dcard發文表示，愚人節當天收到心儀學長的訊息，對方直球告白，還強調「是認真的、沒在開玩笑」，讓她小鹿亂撞坦承心意，也詢問學長要在一起嗎，沒想到後來學長才說是打賭輸了，沒想到原PO會答應，接著才道歉。

氣氛瞬間尷尬不已，但原PO急中生智馬上回應，「這麼剛好我也是因為清明節被鬼附身答應你而已」，但事後還是難以接受學長所作所為，「真心覺得這種玩笑真的不能開，我覺得超級丟臉」，也擔心連假後去學校系上的人會被怎麼看待。

貼文引起6千人關注，不少人感同身受，「靠北最討厭這種」、「沒想到真的有人會對不喜歡的人這樣，有點糟」、「會開這種玩笑的不要也好」、「我之前也遇過，真的超賭爛，還好我沒喜歡他，但心裡就有一個疙瘩」。

許多網友也佩服原PO當下的回覆，「震驚1秒立馬回擊！」、「回應都超棒的耶，反將一軍」、「你的回覆高EQ我很喜歡」、「原po的回答好機智，你一定是一個很可愛的人，祝福你遇到更值得你的人」。