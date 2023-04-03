印度頻傳風箏線割斷路人脖子致死的事件，德里東北部一名36歲女子巴德娃潔（Vinki Bhardwaj）日前下班回家時，突然遭風箏線劃破頸部，當場濺血，所幸經搶救沒有大礙。

綜合

報導，事發於3月28日，36歲女子巴德娃潔（Vinki Bhardwaj）是德里地鐵公司（Delhi Metro Rail）的員工，當天她騎著滑板車回家，沒想到經過沙斯特里公園地區（Shastri）時，突然有一條風箏線飛過來，導致她的頸部被割傷，當場濺血。

隨後巴德娃潔被送醫急救，所幸最後沒有大礙，目前的病情已穩定；警方也表示，巴德娃潔居住在北方邦加齊阿巴德（Ghaziabad），是遭到中國製的玻璃風箏線（manjha）割喉，之後將根據印度刑法典第336條（危害他人生命或人身安全的行為）和第337條（危害他人生命或人身安全的行為造成傷害）展開調查。

先前也發生過不少類似事件，巴夫那加爾一名2歲女童基爾蒂（Kirti）乘坐在父親騎的摩托車時，就遭風箏線纏住脖子，被緊急送醫治療，但仍宣告不治；維斯納加爾城鎮一名3歲女童基斯馬特（Kismat）和媽媽走路回家時，也是遭到鋒利的風箏線割破頸部，緊急送醫後死亡；另外還有一名7歲男童維爾馬（Rishabh Verma）和父母騎車時，被剛買好的風箏線劃破脖子。

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