雖然我是名執業醫師，但對於現代醫療，我個人還是抱持著些許懷疑。詳細原因我會在後續的篇幅中逐一說明。不過，若要我用一句話簡單說明，那就是許多醫師都是「只看數字，不看患者」，最典型的例子就是健康檢查。

1947年，日本人的平均壽命第首度超過50歲。當時「男女的平均壽命差距」是3歲，現在則拉長至6歲。

大家不覺得奇怪嗎？為什麼女性的平均壽命變長了，男性卻沒有改變呢？我認為日本人的「健康檢查信仰」正是其中一個原因。由於定期健康檢查多半都是由公司推行實施，因此，在過去男主外、女主內的傳統社會時期，男性接受健康檢查的比例遠比女性高出許多。

如果健檢有助於延壽，男女的壽命應該相反過來才對，但事實上，彼此之間的差距反而拉大了，且還是健檢做得多的男性壽命較短。由此可見，健檢信仰根本毫無意義。

的確，健檢有助於早期發現癌症，更有人因此而救回一命（不過，也有人反而因此惡化）。但健檢所顯示的「正常值」真的正常嗎？我想，這點是值得懷疑的，因為每個人的正常值都不相同。

一般來說，許多在大學醫院等醫療機構任職的醫師，通常都只看數值，卻不重視患者本身。比起發生在患者身上的病徵事實，他們更重視檢驗數據為何。若各位碰上這樣的醫師並接受其診斷、治療，不覺得非常不幸嗎？

尤其在年過八十的幸齡者身上，上述情況更是一大問題。這是長年任職於老年醫療現場的我最實際的感受。真的有不少人為了「使數值正常」持續服用藥物，結果反而搞壞身體，或喪失尚存的活動能力，甚至縮短壽命。

過度仰賴醫療，不見得能延長壽命

醫學界有本出版歷史已超過兩百年的醫學期刊，名為《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine, NEJM），被喻為臨床論文的天花板。世界各地的醫師及研究者都十分推崇這本雜誌，裡頭刊載了許多醫療資訊，然而，日本人在此期刊中發表的論文卻僅1%左右。在日本醫界裡，明明有許多醫師留任於大學研究所，從事研究的人員比例也堪稱世界之冠，何以臨床論文卻少得可憐呢？這一切實在不可思議。

我認為，主要是因為企圖推翻既定理論的研究人員太少了。

前文提到的健康檢查就是證據之一。把既定的正常值奉為圭臬，就算患者反映自己因服藥而身體不適，醫師仍堅持以「健檢數值欠佳」為由輕易帶過。上述醫療行為確實存在。

了解這些事實之後，大家可以做出哪些選擇？其中一個選項，就是「不要盲目聽信醫師的話」。日文有句諺語「醫生不養生」，意指醫師總勸患者注重養生，但對自己的健康或身體卻毫不在意；可引申為「言行不一、說一套做一套」。「醫生不養生」的確是事實，醫師明明總是規勸患者按時服藥、做健康檢查，自己卻沒有照做。這恐怕是因為擁有豐富經驗的他們非常清楚，服用藥或接受健康檢查，其實無法大幅延長壽命。可是，他們卻能面不改色地對患者說出「血壓太高」或是「肝指數很差」等診斷，然後處方大量的藥物；或是告知病患「在你體內發現小型的惡性腫瘤」，並勸告對方接受手術治療。

在這之後，又會出現什麼情況呢？不是讓患者變成藥罐子，就是連同小顆的惡性腫瘤，將內臟的一小部分一併切除。如果病患還很年輕，上述做法當然沒有問題。但如果患者是名幸齡者，這類做法反而會導致身體每下愈況，或是縮短壽命。這樣一來，大家又怎能活出理想的幸福晚年呢？

(本文摘自《如果活到80歲：隨心所欲，不留遺憾！日本精神科權威的幸齡樂活提案》/方言文化)

【內容簡介】

日本精神科權威醫師的幸齡樂活提案

銷量突破50萬冊，2022 年全日本最多人讀過的書！

金馬雙獎影后、國民阿嬤陳淑芳說：

我今年84 歲，但我的人生其實只有三天：

昨天很好、今天開心，明天能張眼活著就好！

如果活到80歲，更要隨心所欲，不留遺憾！

當長壽已成常態，任何人都需要以全新的方式迎接百歲人生。

若已屆四十不惑，此書正是提前準備幸齡樂活的最佳提案；

如果家中奉養年邁雙親，本書便是最符合現實的新世代孝道。

珍惜現有，放膽去做！輕鬆跨越80歲的屏障！

就算罹患失智症，還有很多事情可做，大家無須放棄自己尚存的能力。

在「完全辦不到」之前，都不應該隨便放棄。

延緩失智症惡化的最佳方法，就是持續用腦、活動身體。

維持原本的生活型態！

大腦不用就會萎縮，80歲才開始鍛鍊也不遲。

【作者簡介】

和田秀樹（Hideki Wada）

1960年出生於日本大阪。畢業於東京大學醫學系，精神科醫師。曾任東京大學醫學系附屬醫院精神神經科助理、美國卡爾．梅寧格（Karl Menninger）精神醫學院國際研究員，現為和田秀樹身心診所院長。以專治高齡者的精神科醫師身分，積極參與高齡者的臨床醫療，迄今已有超過35年經驗。

【譯者簡介】

羅淑慧

國立高雄第一科技大學日文系畢業，曾任出版社編輯。自2008年起專職翻譯，迄今譯作超過百本，包含辦公室應用工具書、商業理財、經營管理、醫療保健、食譜等領域。

聯絡信箱：[email protected]