你也害怕成為「醫療難民」嗎？

「盡量不動手術」、「逐步減少服藥用量」……。我總是這樣勸導病患。不過，各位讀到這裡恐怕會覺得不安，心想：「這樣真的沒問題嗎？」

事實上，我也曾聽過因為患者拒絕藥物或手術，而被醫師棄之不理，成為「醫療難民」的故事。以下分享的故事，是某位我認識的編輯的親身體驗。

據說他的母親在85歲時，被診斷出第二次的肺癌。由於他們已決定不再進行手術，便如實告知醫師，結果，醫師卻給了出乎意料的回應：「那就請便吧！既然你們不願意動手術，我也沒有其他能做的治療了。」

醫師都這麼說了，他們當然無法再繼續到那間醫院回診。醫療人員態度如此惡劣，著實令人震驚。不過，其實該編輯從很久之前就不太信任那位醫師。

三年前，他的母親82歲，被診斷出第一次的肺癌。醫師表示「惡性腫瘤很小，所以建議開刀切除」，於是他的母親接受了手術。沒想到手術完成後才得知，右肺下半部已被全部切除。

據說是因為實際動刀之後，才發現惡性腫瘤範圍超出預期，故進行了大範圍的切除，這種情況十分常見，所以也不能責怪醫師。可是，當時的醫師卻滿不在乎地說：「我已經幫你們把不好的部分全部切除了。」對於醫師這種毫無愧疚之意的態度，做母親的感到十分憤怒。

不知道是不是因為右肺少了一半的關係，導致胃的位置也不太穩定，所以術後，該編輯的母親持續有噁心感、食慾變差，體力也逐漸衰退，這樣的情況持續了大概半年左右。儘管該母親經常抱怨：「真的被嚇到了，之後不敢再動手術。」不過由於害怕病由心生，她還是把健康擺第一，十分努力地每天外出散步6000步，試圖恢復體力。就這樣，該編輯的母親終重拾健康，卻在健康檢查時發現第二次的肺癌，並在拒絕手術後，從醫師口中聽到那段冷漠的話。

很幸運的，這位做母親的很快就找到願意協助居家醫療的醫院，並遇到很好的醫師，對於她「選擇在家裡臨終」的決定也予以尊重。雖然癌細胞轉移至肩膀，經常引起疼痛，不過，她還是盡可能地減少服藥。最後，某天早晨，母親遲遲沒有起床，到房間查看後才發現她已離世。編輯朋友說：「雖然晚年也有些痛苦的回憶。不過，母親能在自家臨終，是非常幸福的。」

上述案例或許經常發生在大醫院裡，醫師也並非完全不在乎患者的人生或健康，只是他們必須把「當前的疾病治療」視為最優先考量。而在病患的立場來看，醫師所展現出的冷漠往往相當傷人，不但心理上就此陷入痛苦，如果拒絕治療的技巧不夠高明，就可能成為「沒有醫院可去」的醫療難民。

那麼，大家該怎麼做才能避免這樣的情況呢？如果居住的地區醫療資源豐富，請在成為醫療難民前積極打聽，尋找能夠接納自己的想法的醫師。每個人希望度過晚年的方式都不同，適合自己的醫師或醫院自然也不一樣。總之，大家得自行尋找一位能替你看診、與你商量、並使你感到安心的醫師。

(本文摘自《如果活到80歲：隨心所欲，不留遺憾！日本精神科權威的幸齡樂活提案》/方言文化)

【內容簡介】

日本精神科權威醫師的幸齡樂活提案

銷量突破50萬冊，2022 年全日本最多人讀過的書！

金馬雙獎影后、國民阿嬤陳淑芳說：

我今年84 歲，但我的人生其實只有三天：

昨天很好、今天開心，明天能張眼活著就好！

如果活到80歲，更要隨心所欲，不留遺憾！

當長壽已成常態，任何人都需要以全新的方式迎接百歲人生。

若已屆四十不惑，此書正是提前準備幸齡樂活的最佳提案；

如果家中奉養年邁雙親，本書便是最符合現實的新世代孝道。

珍惜現有，放膽去做！輕鬆跨越80歲的屏障！

就算罹患失智症，還有很多事情可做，大家無須放棄自己尚存的能力。

在「完全辦不到」之前，都不應該隨便放棄。

延緩失智症惡化的最佳方法，就是持續用腦、活動身體。

維持原本的生活型態！

大腦不用就會萎縮，80歲才開始鍛鍊也不遲。

【作者簡介】

和田秀樹（Hideki Wada）

1960年出生於日本大阪。畢業於東京大學醫學系，精神科醫師。曾任東京大學醫學系附屬醫院精神神經科助理、美國卡爾．梅寧格（Karl Menninger）精神醫學院國際研究員，現為和田秀樹身心診所院長。以專治高齡者的精神科醫師身分，積極參與高齡者的臨床醫療，迄今已有超過35年經驗。

【譯者簡介】

羅淑慧

國立高雄第一科技大學日文系畢業，曾任出版社編輯。自2008年起專職翻譯，迄今譯作超過百本，包含辦公室應用工具書、商業理財、經營管理、醫療保健、食譜等領域。

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