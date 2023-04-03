香港歌壇「四大天王」之一的劉德華，演藝事業也跨足戲劇圈演出多部經典作品，除三次獲得香港電影金像獎最佳男主角奬，更兩度拿下金馬獎最佳男主角奬，演技備受肯定，但他過去確曾一度欠下高達1.52億台幣債務，之後拚命拍戲的他，出道40年來演出作品高達上百部，而在某次專訪中，他曾透露唯獨對拍攝「這一部作品」感到「非常後悔」。

劉德華曾在節目《康熙來了》中坦言，自己最後悔拍攝的電影，是與日本女星石田光主演的《愛情夢幻號》，他解釋，當初會接演是因為自己的公司資金出現問題欠下千萬港幣債務，而當時片商又開出1千2百萬港幣(約台幣4千6百萬元)的酬勞，而這也是他當時出道以來首度拿到千萬港幣片酬，因此他便完全沒有猶豫就決定接下。

劉德華曾坦言後悔接拍電影《愛情夢幻號》。(圖/擷取自微博)

不過，他提到《愛情夢幻號》整部戲幾乎都是在郵輪上做拍攝，當初他登船後發現片場一片混亂，且劇組竟找船上遊客充當臨演，事後他才得知原來劇組將製作這部片大部分的資金都給了自己當片酬，而經此事後他決定這輩子不再為了錢去接一部電影，只為好劇本接。

事實上，劉德華1990年投資開了電影公司將全部身家押了進去，但卻因缺乏經驗一度欠債約1.52億台幣，而當年女星葉德嫻卻為劉德華四處籌錢，更給了他一張4千萬港幣(約1.5億台幣)的支票，加上向太、梅艷芳也一同出力，才讓劉德華度過難關還清債務，自此兩人感情變得非常好，劉德華甚至還認葉德嫻為乾媽，更在葉德嫻離婚沒依靠時，挺身而出並公開表示：「只要葉德嫻在地球上的一天，我會養她一輩子！」。

劉德華曾在金馬獎頒獎典禮上，跪著給葉德嫻獻上影后寶座。(中時資料照片)