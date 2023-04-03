經常聽到時下年輕人碎碎念：「存錢好難喔，老闆又不加薪……」實際上許多人是因為不必要的消費習慣或是不當的金錢使用觀念，使得即便工作好幾年仍然沒有任何的儲蓄，隨之而來的「月光族」惡性循環，怎麼樣也擺脫不掉。

面對通膨與疫情的雙重衝擊，根據主計總處統計，國內有高達4成6上班族竟是「月光族」，每個月薪水花光光、一毛都不剩；如果以全體受僱員工918.2萬人來估算，其中「月光族」上看420萬人，尤有甚者，近3成左右上班族需要借貸度日，正陷入入不敷出的「負儲蓄」窘境，可說是不折不扣的「月底吃土族」！

近3成上班族「負儲蓄」、月底吃土！

說到每個人的消費習慣大異其趣：有些人熱衷享受購物過程中的滿足感和愉悅感，另外有些人則是更喜歡看到存簿裡的數字「愈多愈好」，從個人存款帳戶獲得滿滿的成就感；這兩種截然不同的消費習慣可能造成兩種迥異結果，前者是「月光族」，後者則是「鐵公雞」。

花錢看個性，你是「月光族」or「鐵公雞」？

根據一項國外研究顯示，個人消費習慣與從小成長背景和長大後人生經驗有著密切相關；舉例來說，曾經因為意外或是莫名失去一大筆錢，或是經常為錢所困的人，他們在花錢時，通常會比較謹慎一些、小心翼翼的，即便是經濟狀況已大為改善，這樣的花費習性可能很難改變，也無怪乎會有「鐵公雞」的稱號。

另外，根據華盛頓大學奧林商學院副教授辛西亞凱德（Cynthia Cryder）的說法，花錢習慣的關鍵因素，在於當你跟你的錢說再見時，你內心「不舒服的程度」，而這個「不舒服的程度」甚至可以預測你的存款和債務，「花錢時感到愈心痛的人，存摺裡的數字可能更多、債務則更少；不過，好消息是，對於花錢這檔事，不論你的看法如何，都是有辦法改變的。」

小心陷入讓你多花錢的3個心理學陷阱

金錢確實可以買到快樂，但是千萬要小心不要落入了「精緻窮」陷阱，像是喝咖啡就要喝星巴克、手機一定要拿iPhone、手提包非名牌不提，其他還有衣服、鞋子等非專櫃不買……，這些都是「精緻窮」的典型表徵之一，也就是假有錢、真月光，只是活得假精緻，並不是真正有錢。

說到花錢可以買開心，這可能是你已落入了引誘你多花錢的3個心理學陷阱：