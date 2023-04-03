宋慧喬主演的《黑暗榮耀》獲得各界一致好評，劇中的「霸凌五人幫」全部皆自食惡果，讓所有觀眾看得大快人心，資深藝人曹西平也跟上此風潮，並透露出觀後心得，只見他簡單道出：「為什麼犯錯的人永遠都不會認為自己犯錯」，短短一句讓所有人感同身受。

宋慧喬在劇中飾演的文同珢，在求學階段遭到以朴涎鎮為首的五人幫霸凌，雖然18年後讓所有人自食惡果，順利復仇成功，但不難發現五人幫始終未見悔改之心，對此，追完該劇的資深藝人曹西平，似乎也看出人性醜陋的一面，忍不住感嘆：「為什麼犯錯的人永遠都不會認為自己犯錯，永遠都是別人的錯，自己一點錯都沒有」，接著不忘詢問網友：「連說句道歉的話都說不出口，這種人的心態是什麼狀況」。

對此，諸多網友心有戚戚焉表示：「犯錯的人根本就不認為自己有錯」、「曹大哥~這就是人性」、「無法改變別人，只能學習控制自己」、「會知道自己錯，就不會做出一般人認知裡的錯事了」。

曹西平曾吐露常被誤解在欺負別人，但通常自己才是常被欺負的對象，主要是平時都忍氣吞聲不多加計較，即便屢次受到傷害，仍沒有放棄自己，更向所有欺負過他的人道謝，因為有這些「磨練」才造就勇敢獨立的自己，並強調絕對不會活在別人嘴巴裡，因為不比較的人生比較快樂。