國際銀行連環爆風波可望暫歇，聯準會升息也接近尾聲，短線台股面臨反彈過後與連假前賣壓，除了趨勢性個股隨題材奮起外，預期個股股價將逐漸回歸基本面展望調整。

從美國矽谷銀行宣布破產後被第一公民銀行收購，到瑞士的瑞士信貸被瑞銀收購，再到德國的德意志銀行，信用違約互換交易（ＣＤＳ）上升，股價連續性走跌，顯示市場對銀行業信心脆弱，而歐洲央行依舊以壓制通膨為首要，決議升息兩碼，聯準會則如市場預期升息一碼，且主席鮑威爾表示今年內不會降息，若以點陣圖來看，下次升息一碼將有機會是本次循環的終點。

信心薄弱作祟

ＣＤＳ越高表示銀行信用越危險，然而德意志銀行近年已經進行數十億歐元重組，且去年淨收入五○億歐元，截至去年年底總資產約為一．三三七兆歐元，從償付能力標準、淨穩定資金比率和流動性覆蓋率等指標來看，外資機構並不認為會變成下一個瑞士信貸，如何穩住市場驚弓之鳥般的信心，將成為危機能否化解的最大關鍵。

依據歷史經驗而言，緊縮周期通常是在大事件爆發後快速結束，而非是慢吞吞的歹戲拖棚。近期的銀行連環爆，將使得業者在營運上有大機率更加謹慎，鮑威爾表示，信貸緊縮可能意味著利率政策方面的工作可能減少，原本預期要提高終點利率，可望因為銀行壓力而部分抵銷，也代表著升息終點不遠，經濟放緩壓抑通膨的目的將逐漸達成。

資產期限錯配是這次銀行出現問題的原因之一，迅速升息加上擠兌，基本上很難有銀行能夠抵擋。舉例來說，一般銀行定期存款，多介於一個月至三年，不過放款則可能十、二○年，甚至長達三○、四○年，在利率迅速走高的背景下，銀行進行的投資活動，若保守將資金停泊在長期投資如公債，債券價格與利率呈現反向，若再加上客戶鉅額提款，或其他信心不足所導致的行為，銀行被迫賣出則投資出現虧損，負向循環的風險大幅提升。

貨幣政策具有累積與遞延性，價格僵固性、緩慢變動的黏性也不是那麼容易就會被打破，透過貨幣政策打擊通膨，執行後並不會立即見效，且變數依舊眾多。日前我國央行做出再度升息半碼決策，主要是抑制通膨預期心理，總裁楊金龍表示將持續觀察三件事，一是緊縮貨幣政策的累積效果；二是歐美國家緊縮政策的外溢效果；三是銀行危機可能的衝擊。

疫情使得產業步調大不同，科技業與製造業自去年就已開始裁員、清理庫存等，處於景氣衰退周期當中，或許目前已經逐漸走到尾聲，而金融業危機連環爆，幸好出了問題還有政府可以靠，不過，需要大量人力的服務業則處在景氣向上擴張，整體失業率不易快速攀高，但是利率決策全體適用，對各行業帶來完全不同的衝擊。

台股今年在國際股市表現屬前段班，加權指數年初跳空突破二○○日均線，維持高檔震盪以上格局，波段反彈幅度約為前波下跌的五五％，櫃檯指數更為強勢，仍處於向上盤堅創高軌道，留意上升趨勢線，自低點反彈已達前波修正的七成，過程中權值股發揮撐盤效用，擁題材加持的中小型股表現更加亮眼。

回頭檢視基本面

今年連假特別多，對於內需產業可望能夠帶來實質上的受惠是好事，但是對於企業與上班族乃至股市，則不一定是好事，多事之春易使連假前的持股信心出現搖擺，除了擔心可能有突發事件之外，反彈走勢在漲了一輪過後，若要再往上攻擊，可能需要更大的利多、更多的成交量能刺激，才有機會明確表態。

總體經濟本波段的升息循環逐漸進入尾聲，為了抑制通膨應該會維持在高檔一段時間，然而貨幣政策的累積性與遞延效果，壓力恐將會逐漸顯現，對未來需求回溫程度與速度，以及景氣究竟只是成長趨緩還是將落入衰退，將帶來考驗。股市在反彈後，多少都會面臨獲利了結的技術性賣壓，短期操作宜謹慎。

加權指數上漲近三三○○點、二六％，櫃檯指數更是將近三六％，台股是淺碟型的市場，波動劇烈是優點也是缺點，即容易出現超漲或超跌，這也代表創造出許多操作的空間，不過就如同「老人與狗」理論，波動後還是要回歸檢視基本面與展望，年報雖是過去式，然魔鬼藏在細節中，第一季完結也要面對財報，個股該是回歸基本面調整股價的時候。

整理台股第一季表現，電子類股獲得美國Nasdaq與費城半導體指數亮眼表現助威，ＭＶＰ當屬瘋迷全球的ChatGPT，ＩＰ族群獲得資金簇擁，尤其是指標股股價創高的創意與世芯ＫＹ，其他如ＩＣ設計、面板、網通、工業電腦、系統整合、光學、記憶體等次產業，也仍屬於輪動格局，量能在哪、強勢股就有機會在哪。

近期資金輪動至散熱族群，健策與奇鋐突破整理區間，股價創歷史新高，帶動雙鴻、力致、泰碩、建準、尼得科超眾、與動力ＫＹ等連袂向上表態，除了去年獲利亮眼之外，一般預期上半年將是產業景氣谷底，多數公司全年營運可望優於去年。

被動元件相對算是早進入庫存調整的類股，而綜合法人報告推估，庫存不僅近尾聲，需求也可望於第二、三季逐漸復甦，以ＭＬＣＣ較快，其中車用相對強勁，整體則在下半年回到季節性正常水位機會為高，由於多數個股股價仍處於相對低檔，然去年獲利雖衰退仍有一定水準，其中部分擁有殖利率作為支撐。

冷門殖利率值得留意

保護元件廠興勤歷經去化庫存後，預期首季營運可望為全年谷底，而後可望隨車用與工控領域提升逐步回溫，去年車用比重已提升至十二％，目標二五年達十八％，工控與電源於二五年目標分別為二五％與三○％，通訊挑戰翻倍至十％，持續降低家電與消費電子比重。產品組合優化，搭配稼動率提升，毛利率有機會重返過往水準。

景氣循環反著做，興勤高雄楠梓廠預期第二季將完工，屆時可望增加一倍產能，中國中山廠預計二四年完工，產能規劃為東莞廠三倍，越南北越廠預計投資二七○○萬美元，原先預定二五年第三季落成，不過因應客戶需求，將挑戰於二四年下半年完成。興勤去年ＥＰＳ十．七二元，連續三年獲利超過一個股本，擬配發現金股息五．四元。

傳產類股同樣也是輪動格局，內需股餐飲、飯店、觀光等，解封題材搭配營收亮眼，多檔個股創下新高；電力綠能相關包含儲能與電網系統、風力與太陽能發電等，政策引領前景可期，不過要留意業績能否跟上股價表現；汽車電子與電動車題材，依舊是長期趨勢所在，航太產業則受惠解封後需求回溫，此外部分個股擁高殖利率題材護身。

軍工類股受惠於地緣政治、美中角力等因素，加上今年政府編列國防預算較去年成長十三．九％，將持續推動機艦國造、提高裝備妥善、補充彈藥存量與提升後備戰力等，包含研發或採購無人機與相關系統，發展不對稱作戰能力，以漢翔為精神指標，全訊與雷虎則為攻擊雙箭頭，國艦國造亦為亮點。

穩定殖利率的角度來看，有些個股雖然成交量能偏低，雖然成長力道不強，股價波動幅度相對較低，不過也因為獲利維持穩定水準，具高配發率的特性，股價逢低可留意長投機會，如永記、廣隆、伸興、桓達、捷流閥業、茂順、益張、三聯等。

國內公職補教龍頭的智基，旗下七○家門市趁著疫情期間融合線上線下，啟動轉型全通路服務，且與中華電信共同開發雲端數位學習系統等數位化服務，再次深化競爭門檻，並也朝國高中升學、旅遊商品經銷等各品牌發展，延續過去五年平均配發率超過八五％的傳統，擬配發現金股息八．八元，換算殖利率約七．五％，略高於過去水準。

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