新莊副都心再現東京六本木頂級住宅「亞昕森中央」

新莊副都心高空俯瞰繁華夜景。(圖/業者提供)

位於新莊副都心黃金核心的「亞昕森中央」，周圍連結頭前重劃區及新莊北側知識產業園區，形成新北居住地、商業與產業結合的260萬坪（約880公頃）的Mega Citycore。該處最初以東京新宿副都心為藍圖進行國土計畫，現在伴隨十大建設千億亮點為背景，「亞昕森中央」成為環景城中城，如同日本六本木所規劃的頂級商務區，以最高端住宅布局未來，將媲美信義計畫區，讓住戶實現品味奢華生活。

除了生活機能極緻，「亞昕森中央」由黃金團隊操刀，規劃雙塔型態量體，新莊副都心開發面積逾30萬坪，十大建設醞釀底氣，機能圈連結迤邐；樓層皆有生態環境開放區，建材挑選最高規格，是頂級人士夢寐以求標的，入手28-40坪珍稀2~3房最後倒數，等待住戶悉數典藏。

「亞昕森中央」位居新莊副都心中央大道商圈，比鄰國家電影中心、機場捷運線、新莊聯合辦公大樓、凱悅嘉軒酒店、i-Tower雲端科技大樓及宏匯廣場等十大建設，機能標的沿線佇立成為商業聚落，頗有六本木奢華與滿足生活兼具的光景。住戶同時享受交通便捷優勢，距離新北產業園區站及新莊副都心站捷運站步行僅8分鐘，國道一號開車也只要5分鐘。「亞昕森中央」不只平衡綠地生機，基地前後坐擁綠海包含4800坪塭仔底濕地公園和1900坪花園泳池會所，更在黃金地段掌握商圈洪流，實現好住宅環境與地段雙喜。

後疫情時代住宅需求升級，位於副都心蛋黃區的「亞昕森中央」接受考驗，以生態都心為標的作大規模綠化，基地面積占2100坪，綠意面積就有1150坪，綠覆率高達50%，不只鄰近中港綠堤，還與4800坪的溫仔底濕地公園相依，完整雙樹海包圍，珍稀環境萬中選一。

亞昕團隊邀請黃金陣容操刀綠意雙塔，「亞昕森中央」引進日本共生住宅理念。建築規劃人柯宏宗說：「生活空間與自然共鳴和諧，讓人們從中獲得健康愉悅，就是我定義的『理想建築』，他從東京城中城的頂級住辦為鏡，讓雙塔型態分為頂級商辦與高端住宅，由下至上完成垂直環繞森林的概念，樹木植栽提供新鮮空氣，建築是主體、人是主角，一座日系城中城正式誕生。

每個樓層有模擬生態環境的開放區域，從電梯外的半戶外交誼座，再到辦公室延伸的賞景露台，皆能發現大自然的巧思，這種與自然共生共榮的方式，可讓人們輕鬆擺脫煩憂，及時在大自然洗滌下恢復朝氣，讓這座精美住宅擁有自然充足採光，形塑品味生活。

生活空間與自然共鳴和諧，自然光窗外撒下，讓整座建築擁有自然充足採光。(圖/業者提供)

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