隨著2024總統大選越來越近，目前民進黨主席賴清德在南投立委補選過後，儼然已在黨內定於一尊；另國民黨主席朱立倫也表示，將以「徵召」的方式決定候選人，目前呼聲最高的為新北市長侯友宜。對此，媒體人韋安2日就表示，「『疑侯』大可不必，他已經在衝了！」，引發討論。

韋安2日在臉書上PO出一篇「侯友宜為藍營搶奪2024『話語權』發動奇襲？」的文章表示，「日前，侯友宜被問及九二共識時，說出『咱就是中華民國，台灣是咱的厝』，『中華民國是我們的國家，台灣是我們的家』台、國語的表述，看似簡單的2句話，背後可能深藏著重大的含義」。

韋安接著說，長期以來「維持現狀」，都是台灣的多數民意的期待，如何詮釋也是藍綠爭搶的政治話語權。韋安更根據最新美麗島電子報3月國政民調中，有73.4％民眾希望下屆總統，對統獨或兩岸關係主張「維持現狀」，同時該份民調也調查了，有35.8％民眾認為侯友宜是永遠維持現狀。韋安分析，「也就是，侯友宜是民眾認為，最能「維持現狀」的人選。相較其他2人，侯有著最讓人「安心」民意基礎和優勢」。

韋安認為，侯友宜的「維持現狀」，可能就是用「咱就是中華民國，台灣是咱的厝」，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家」來詮釋和論述。最後韋安也說，「侯友宜用簡單樸實，接地氣的語言模式，正在發動一場『奇襲』。為藍營重新取回『維持現狀』的詮釋權，為同志們在2024大選中，可以先聲奪人地取得話語權和主動權」。